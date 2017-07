Une ruelle verte sera démantelée

On en parle en ondes : Une ruelle verte trop bruyante pour es citoyens? (8:19) Marie-Eve Rancourt est avec nous. Publié le jeudi 08 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - En 2012, des résidents d'une ruelle d'Hochelaga-Maisonneuve ont décidé d'en faire une ruelle verte où les familles pourraient en profiter toutes ensemble. Mais à la suite d'une plainte, la ruelle Vimont devra être démantelée.

En 2012, la ruelle Vimont a vu le jour. Des bacs à fleurs et des modules de jeux pour les enfants de moins de cinq ans ont été installés. Des jeux en libre-service ont été laissés sur place et un gazon synthétique a été apposé.

Cette aire de vie est un endroit convivial et familial où de nombreux résidents s’y réunissent.

«Nous pensons que cet espace favorise le vivre ensemble qui est à l’image des familles qui habitent le long de cette ruelle», a indiqué Marie-Ève Rancourt, membre du comité de la ruelle.

Mais depuis qu’une résidente a porté plainte à la ville, le lieu de rassemblement est menacé.

«L’an dernier, une dame s’est plainte du bruit des enfants. Cette personne a été rencontrée, on a fait certains aménagements. On a retiré certains jeux bruyants comme un xylophone. Bon, je pense que c’est une personne qui n’aime pas tellement les enfants.»

Mais ce qui choque la citoyenne, c’est que la ville de Montréal qui tente par tous les moyens d’attirer des familles ait décidé de recommander, par le biais de son ombudsman, le démantèlement de la ruelle verte.

«Qu’une personne se plaigne de la présence des enfants, c’est une chose. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est que la ville donne raison à cette personne. On veut que notre ruelle soit un exemple à savoir que le bruit d’un enfant d’un an ou deux ne soit pas considéré comme étant une nuisance et un motif de plainte recevable.»