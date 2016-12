Le prix des vins baissera-t-il bientôt à la SAQ?

(98,5 FM) - La libéralisation prochaine du commerce de l'alcool au Canada devrait forcer la SAQ à vendre ses vins à moindre coût. Les explications du chroniqueur vinicole Yves Mailloux.

Selon Yves Mailloux, chroniqueur vin et blogueur au Huffington Post Québec, la libéralisation prochaine du marché de l’alcool au Canada est une bonne nouvelle.

«C’est une question de temps avant que les Canadiens puissent profiter de la libre circulation des biens et des services tel que prévu à la Constitution du Canada. C’est vers ça qu’on se dirige parce que ce n’est pas normal que présentement, c’est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis, le Mexique ou les pays européens qu’une autre province canadienne. Et ça, ça coûte des milliards de dollars à l’économie canadienne à cause de ce manque d’efficacité», a-t-il affirmé en entrevue à Dutrizac mercredi.

Selon l’expert, ce sera très avantageux pour tous les Canadiens, notamment les consommateurs. «Ça va donner accès à plus de produits. Donc, les vins canadiens qui viennent de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et un peu en Nouvelle-Écosse sont pratiquement absents du Québec. Et ça permettrait d’acheter au meilleur prix disponible au Canada. Le marché devient canadien, il existe une certaine concurrence.»

«Dans les vins à moins de 20$, là où il y a du volume, c’est là qu’on est plus cher (au Québec) si on se compare à l’Ontario. À la LCBO (Liquor Control Board of Ontario), la majoration est de 71,5% pour tous les vins, peu importe leur prix alors qu’au Québec, elle peut aller jusqu’à 160% pour les vins moins chers à la SAQ.»

Les vignerons québécois y gagneraient aussi.

«Les vignerons québécois qui produisent des produits très originaux avec des cépages qu’il n’y a pas ailleurs au Canada, ils pourraient recevoir des commandes des Canadiens des autres provinces. Leur vignoble grandirait et se développerait. Et c’est très bon pour l’économie du Québec.»

Pour toutes les explications, écoutez l’intégral de l’entrevue.