La pénurie de médicaments, un réel problème

(98,5 FM) - Quand la vie ou la santé d'une personne dépend de la prise d'un médicament, il est facile d'imaginer son stress à l'idée que son traitement soit en rupture de stock. C'est malheureusement la réalité de plus en plus de patients québécois.

En entrevue avec Mathieu Beaumont mercredi, Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), a indiqué que depuis 2010, il y avait de plus en plus de médicaments qui étaient en rupture de stock.

«C’est un gros problème avec lequel on travaille depuis de nombreuses années avec des résultats mitigés. Au moment où on se parle, il y a peut-être sept ou huit produits en rupture. Et il y en a une série d’autres qui sont sous allocation, donc les fabricants limitent les ventes volontairement, mais c’est un problème qui est récurrent», a-t-il dit.

Selon le président de l’OPQ, il est impensable que les fabricants de médicaments n’aient pas l’obligation d’avertir d’avance quand ils vont manquer de médicament.

«En février 2012, l’Ordre des pharmaciens avec le Collège des médecins, on a soumis un rapport avec plusieurs recommandations, notamment que les fabricants devraient être obligés de nous avertir d’avance quand ils vont manquer de médicaments pour qu’on puisse prendre des mesures alternatives», a-t-il expliqué.

Cela aura pris cinq ans avant que cette réglementation soit actualisée. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a récemment annoncé que les fabricants de médicaments seront tenus d’avertir en cas de pénurie de médicaments, et ce, dès le printemps 2017.