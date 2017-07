Est-ce que l'été va finir par arriver ?

On en parle en ondes : Météo: vers un été pourri? (4:53) Gilles Brien est avec nous. Publié le lundi 26 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - Si vous avez l'impression que l'été tarde à se pointer le bout du nez, vous avez raison.

En entrevue avec Mathieu Beaumont, le météorologue Gilles Brien a confirmé ce que plusieurs d’entre nous avions remarqué, l’été n’est pas très spectaculaire.

«Ce n’est pas un été qui va passer à l’histoire en matière de frais de climatisation. C’est surtout un été très frais et pluvieux. Depuis le mois d’avril, on a de la pluie et des averses pratiquement à toutes les 36 heures. C’est difficile d’avoir deux jours sans précipitation.»

Selon le météorologue, le temps instable que nous vivons depuis le début du printemps devrait se calmer, mais n’espérons pas des chaleurs comme pour l’été dernier, car on ne pourra pas compter sur les effets d’El niño.

«Le Québec, on est vraiment l’anomalie dans tout l’hémisphère nord. Ça fait pratiquement deux ans qu’on voit ça, le printemps est chaud partout sauf au Québec.»