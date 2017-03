Nintendo Switch : la nouvelle console hybride qui séduit (vidéo)

(98,5 FM) - La nouvelle Nintendo Switch, commercialisée vendredi, est encore une console de salon. Or, elle a une nouvelle particularité : elle est facile à transporter et elle permet donc de joueur n'importe où. Voulant concurrencer Sony et Microsoft, Nintendo propose donc trois modes de jeu: portable, de salon et hybride.

Portable

«La grande beauté de la Switch, c’est qu’elle est portable, a affirmé notre chroniqueur Mathieu Roy, samedi matin, à l’émission Week-end Extra. Lorsqu’on la sort de son socle (qui relie la console au téléviseur grâce à un câble HDMI), elle laisse dévoiler un petit écran qui permet de l’apporter sur la route. Cette versatilité est extrêmement intéressante. Je l’essaye depuis plusieurs jours et 90 % du temps, j’ai joué en mode portable.»

En mode portable, on retire en effet la Switch de son socle, et on insère sur ses côtés ses manettes appelées Joy-Con, qui ajoutent évidemment du volume. Malgré tout, on peut facilement l’insérer dans la poche d’un manteau.

«Je pense que ça va plaire à une génération d’anciens gamers, qui ont délaissé la console parce qu’ils ont fondé une famille, rencontré l’âme sœur ou simplement parce qu'ils avaient d’autres intérêts. Le fait que la Switch est transportable, il est possible que Nintendo provoque chez eux l’envie de joueur de nouveau.»

De la taille d’une tablette, la Switch comporte un écran 720p de 6,2 pouces. Notons que cette tablette est tactile.

L’autonomie de la Switch est d’environ 3h. D'après Roy, sa conception est relativement solide et d’une bonne qualité

Salon

L'autre mode est évemment celui qui permet de joueur dans son salon. Elle prend place dans un socle relié au téléviseur afin d’afficher des graphismes en 900p (1600X900) un format très proche du 1080p (1920X1080).

C'est bien entendu dans ce format que la Switch est la plus puissante.

Hybride

Selon un article de Maxime Johnson, publié pour le compote de Radio-Canada, ce concept hybride «est suffisamment intéressant pour compenser les faiblesses et le manque de puissance de l'appareil, et même en faire un bon achat pour les familles, les amateurs de Nintendo et les joueurs avertis à la recherche d'une seconde console.»

Voilà ce qu'on peut lire dans le texte du journaliste de Radio-Canada: «On y joue alors avec les Joy-Con tenues dans chaque main, avec une seule Joy-Con placée sur le côté comme une petite manette (pour les jeux à plusieurs), avec les deux Joy-Con posées sur l’adaptateur Joy-Con Grip pour une meilleure prise ou encore à l’aide d’une autre manette, comme la Nintendo Switch Pro.»

Quelques faiblesses

Premier bémol, le coût de la Joy-Con : Nintendo demande 50$ pour une seule ou 80$ pour deux. Le support de rechargement coûte un autre 40$. D'autre part, le retrait des Joy-Con pour les transférer sur le Joy-Con Grip (qui permet de jumuler deux manettes pour une meilleure prise) ne serait pas si simple.

Il faudra aussi envisager d’acheter une carte microSD pour télécharger des jeux, puisque le processeur de la Switch est de seulement 32Go.

À noter que seulement cinq jeux sont disponibles pour l’instant. Cela dit, Legend of Zelda : Breath of the Wild a reçu des critiques dithyrambiques. Les autres sont Dragon Quest X, Dragon Quest XI, Just Dance 2017 ainsi que Project Sonic 2017.

Nintendo Switch est disponible depuis le 3 mars.

Les trois façon de joueur (vidéo YouTube)