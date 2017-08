Zach Britton ne battra pas la marque de d'Éric Gagné

BALTIMORE - Zach Britton a vu sa séquence de 60 occasions de sauvetage prendre fin, mais les Orioles de Baltimore ont réussi à l'emporter 8-7 en 12e manche face aux Athletics d'Oakland, mercredi.

Les Orioles menaient 7-5 lorsque Britton s'est amené au monticule afin de sceller la victoire, tout comme il le faisait depuis la fin de la saison 2015.

Cependant, il a échappé l'avance, concédant trois coups sûrs et un but sur balles, en plus d'effectuer un mauvais lancer. Miguel Castro (3-1) lui a succédé au monticule à la suite du point égalisateur inscrit grâce au ballon-sacrifice de Matt Joyce.



Manny Machado a amorcé la 12e manche en claquant un circuit aux dépens de Simon Castro (1-2) afin de mettre un terme au match qui a duré 4 heures 20 minutes.



Britton n'avait pas manqué un sauvetage depuis le 20 septembre 2015, face aux Rays de Tampa Bay.



Le gaucher s'approchait du record des 84 sauvetages convertis, détenu par Éric Gagné de 2002 à 2004.