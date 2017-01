Zach Bogosian tranche pour les Sabres en prolongation

On en parle en ondes : Montage final (Défaite 3-2 en prolongation contre les Sabres) (5:30) Publié le samedi 21 janvier 2017 dans Après-match du Canadien et Le hockey des Canadiens Avec Martin McGuire et Dany Dubé

MONTRÉAL - À première vue, face à l'une des équipes les moins dangereuses à l'attaque dans toute la Ligue nationale, le Canadien avait un match facile au calendrier samedi soir. Mais les Sabres de Buffalo ne se sont pas présentés au Centre Bell en touristes.

Le défenseur Zach Bogosian a marqué son premier but de la saison à 1:48 de la période de prolongation et les Sabres ont renversé le Canadien 3-2, samedi soir au Centre Bell.



Brian Gionta (10e), en deuxième période, et le défenseur Cody Franson (2e), au milieu de la troisième période, ont inscrit les autres buts des Sabres.



La riposte du Canadien est venue d'Artturi Lehkonen (11e) et Phillip Danault (10e), tous deux en deuxième période.



Franson a créé l'égalité à 11:53 de la troisième période grâce à un tir des poignets de la ligne bleue que Carey Price n'a jamais vu. Ce but a aussi été le résultat d'une mise en jeu gagnée par Ryan O'Reilly aux dépens de Tomas Plekanec à la gauche de Price.



Face à une formation qui avait également joué la veille, le Canadien a connu une première période peu convaincante, permettant même aux Sabres de dominer 14-9 au chapitre des tirs au but.



Les hommes de Michel Therrien se sont ressaisis à compter du milieu de la deuxième période, soit après le but de Danault réussi à 8:50, et semblaient vouloir prendre le contrôle du match.



Mais l'équipe de Dan Bylsma a retrouvé de l'énergie en troisième période, qu'elle a dominée 14-7 au chapitre des tirs au but. Il a d'ailleurs fallu plusieurs arrêts-clé de Price dont l'un des plus spectaculaires, de la mitaine, contre Rasmus Ristolainen avec 6,3 secondes à jouer au temps réglementaire pour pousser le match en prolongation.



Quelques secondes plus tôt, Price avait réalisé un autre petit bijou en stoppant Matt Moulson, laissé seul dans l'enclave.



Mais son rival Robin Lehner lui a rendu la pareille avec 3:31 à jouer à la période de prolongation en volant, lui aussi de la mitaine, un but certain à Alex Galchenyuk, qui avait reçu une passe savante d'Alexander Radulov.



Les deux gardiens ont fait face à 38 tirs.



Le Canadien reprendra le collier mardi soir en recevant la visite des Flames de Calgary mardi soir.