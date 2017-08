Yang Jiayu remporte l'or à la marche de 20 km aux Mondiaux d'athlétisme

LONDRES - La Chinoise Yang Jiayu a remporté la marche de 20 km aux Mondiaux d'athlétisme, dimanche.

Elle a signé un record personnel de 1:26,18 lors des 10 tours de deux km dans le centre de Londres, battant la Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez par une seconde.



Le troisième rang est allé à l'Italienne Antonella Palmisano, en 1:26,36.



Du côté masculin, le Colombien Eider Arevalo a gagné en 1:18,53, deux secondes de mieux que le Russe Sergei Shirobokov. Le bronze est allé au Brésilien Caio Bonfim (1:19,04).



Le Canadien Ben Thorne, médaillé de bronze aux championnats mondiaux de 2015, à Pékin, a fini en 51e place (1:26,56).



Au 50 km marche, la Portugaise Ines Henriques a amélioré sa propre marque mondiale, arrêtant le chrono à 4:05,56. Son record précédent était 4:08,26, établi plus tôt cette année.



Elle a devancé les Chinoises Yin Hang (4:08,58) et Yang Shuqing (4:20,49).

Performances masculines

Chez les hommes, sur la même distance, la victoire est allée au Français Yohann Diniz.



Le triple monarque européen s'est imposé en 3:33,12. À 39 ans, Diniz est le plus âgé des médaillés d'or dans l'histoire des Mondiaux.



Le podium a été complété par les Japonais Hirooki Arai (3:41,17) et Kai Kobayashi (3:41,19).



Le Canada était représenté par le Britanno-Colombien Evan Dunfee, qui a fini 15e.



L'athlète de 26 ans de Richmond avait fini quatrième lors des Jeux de Rio, l'été dernier. Dimanche, il se trouvait à cette position après 35 km, mais il a perdu de la vitesse et signé un temps de 3:47,36.



Ennuyé par un rhume, Dunfee a trouvé dur de continuer une fois la cadence perdue.



Il y aura aussi les finales du 800 m (incluant la Canadienne Melissa Bishop), du 5000 m et du lancer du disque chez les dames, ainsi que le saut en hauteur et le 1500 m chez les hommes. Les relais 4 x 400 m auront lieu en soirée.