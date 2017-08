Wozniacki défait la nouvelle no 1 au monde Pliskova lors des quarts à Toronto

TORONTO - La Danoise Caroline Wozniacki a défait la no 1 Karolina Pliskova 7-5, 6-7 (3) et 6-4 en quarts de finale du volet féminin de la Coupe Rogers, vendredi.

Plus de cinq heures se sont écoulées entre le début et la fin de la rencontre, en raison de la pluie qui s'est abattue sur l'Aviva Centre. La pluie a aussi forcé le déplacement des matchs de soirée à samedi.



Wozniacki, sixième tête de série, a perdu les trois premiers jeux de la rencontre, mais elle a renversé la vapeur pour finalement gagner la première manche.



«J'ai continué à me battre, à rester moi-même», a mentionné Wozniacki.



En deuxième manche, Pliskova a nivelé à un set partout en remportant les quatre derniers points du bris d'impasse.



Lors du set décisif, Wozniak a brisé la Tchèque à zéro pour égaler le compte à 4-4. Un cinquième bris allait lui donner la victoire, sa première en sept matches contre une joueuse classée numéro 1 au monde.



Pliskova participait à un premier tournoi depuis qu'elle est devenue la reine du tennis féminin.



Wozniacki a passé 67 semaines en tête du classement en 2010 et 2011, mais elle a été ralentie par des blessures lors des deux dernières années. Elle a remporté la Coupe Rogers en 2010, à Montréal.



«Elle renvoyait toutes les balles en jeu, a dit Pliskova au sujet de sa rivale. Même mes services, même mes coups de fond de terrain. J'avais de la difficulté à terminer les points et c'est difficile pour moi d'affronter une joueuse comme elle.»



Ce ne fut pas une bonne journée pour les Tchèques, car en conclusion du programme de jour, l'Américaine Sloane Stephens a battu Lucie Safarova 6-2, 1-6 et 7-5.



Safarova a commis huit doubles fautes, ce qui a aidé Stephens à récolter six bris, un de plus que sa rivale.



En soirée, l'Espagnole Garbine Muguruza a gagné la première manche 6-4 face à l'Ukrainienne Elina Svitolina. La ciel s'est ensuite ouvert et après plus deux heures, les organisateurs ont dû remettre la fin du match à samedi.



Le duel entre la championne en titre Simona Halep et la Française Caroline Garcia a aussi été remis à samedi.