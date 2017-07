Wimbledon: Abanda accède au tableau principal

On en parle en ondes : Hélène Pelletier nous parle de Françoise Abanda qui fera son entrée à Wimbledon qui commence le lundi 3 juillet (11:40) Publié le vendredi 30 juin 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Hélène Pelletier

(98,5 sports) - Une preuve que le tennis canadien progresse est la qualification de Françoise Abanda et de Bianca Andreescu, une junior âgée de 16 ans, pour le tableau principal.

Il s’agira d’une première pour les deux partenaires, lesquelles ont ramené le Canada au sein du Groupe mondial II de la Fed Cup, en avril, à Montréal.

À 20 ans, Abanda commence à jouer dans la cour des grandes. Après Roland-Garros, il s’agit de son deuxième rendez-vous de suite dans un tournoi du grand chelem.

La présence de six talents canadiens en simple en dit long sur le travail qui se fait au pays.

Abanda, 140e joueuse mondiale, affrontera la Japonaise Kumuri Nara, 92e.

Andreescu, 187e, fera son baptême contre la Slovaque Kristina Kukova.

Il est normal que ce nom vous semble familier. Elle avait été une très surprenante demi-finaliste de la coupe Rogers de Montréal l’an dernier, après avoir franchi les qualifications.

Sa fiche anémique de 3-12 depuis janvier explique la glissade en 105e place.

Des points à défendre pour Raonic

Qui a dit que la période des vacances était commencée avec l’arrivée de juillet ? Sûrement pas Milos Raonic!

Ce dernier n’a jamais eu un aussi «gros» tournoi qu’à Wimbledon cette année avec rien de moins que 1200 points à défendre après sa finale contre Andy Murray, l’an dernier.

Un départ hâtif (lire élimination rapide) pourrait signifier l’exclusion du septième joueur mondial, sixième tête de série au All England Club, du Top 10 pour la première fois depuis mai 2016 alors qu’il revenait au jeu après plusieurs blessures.

Il ne faut pas faire une montagne de la défaite de Raonic au premier tour à Queen’s, son seul tournoi préparatoire sur l’herbe, où il a succombé contre le 698e après y avoir été finaliste il y a un an.

Un, son tombeur Thanasi Kokkinakis a été un junior très prometteur qui s’est pointé au 69e rang mondial avant de voir son nom être inscrit deux ans sur la liste des blessés, et deux, Murray et Stan Wawrinka ont aussi été sortis dès le tour initial.

Cela dit, vigilance et précaution restent de mise, surtout à la suite du tirage.

Avant la possibilité de retrouvailles avec Roger Federer en quart de finale, Raonic pourrait trouver sur son chemin la nouvelle sensation Alexander Zverev, 12e à 20 ans seulement.

Sans être un vieillard à 26 ans, Raonic joue rarement contre des plus jeunes que lui, ce qui pourrait ajouter à la pression.

Ça devrait aller la première semaine si on se fie aux classements, mais gare quand même aux pièges que peuvent poser Jan-Lennard Struff (50e) et Albert Ramos-Vinolas (22e).

Le travail commence maintenant contre l’Allemand qui peut causer sa part de dommages au service du haut de ses six pieds cinq pouces, alors que l’Espagnol sait jouer sur le gazon comme le montre son troisième tour de l’an passé.

Pospisil méritait mieux

Dans l’ensemble, le tirage n’a pas vraiment souri aux Canadiens. Au contraire.

Vasek Pospisil est de loin celui qui écope le plus en tombant sur la même ligne que l’Autrichien Dominic Thiem (8e).

Sur une très belle lancée dernièrement avec son retour au 75e rang après presque deux ans hors des 100 premiers, l’ex-25e méritait assurément mieux.

Pas sûr non plus que Thiem soit très heureux de la situation. Pospisil est très bien capable de se débrouiller à Wimbledon, comme le prouvent son quart de finale en simple en 2015 et son titre en double (avec Jack Sock) un an auparavant.

La première vraie surprise pourrait-elle être canadienne ?

Test pour Bouchard

Eugenie Bouchard, 61e, a un départ compliqué face à la tenace Carla Suarez-Navarro.

Défavorisée par sa grandeur, à cinq pieds quatre pouces, elle travaille comme deux sur un court, ce qui explique sa 26e place.

Elle est un autre talent espagnol capable de tenir son bout sur le gazon, comme le montre sa présence en huitième de finale l’an passé.

Depuis sa finale face à Maria Sharapova en 2014, la meilleure prestation de Bouchard a été un troisième tour, l’an dernier.

Un invité de l’organisation, Denis Shapovalov rivalisera avec Jerzy Janowicz, ex-14e mondial.

Le champion junior en titre de Wimbledon et du Challenger Banque Nationale de Drummondville en mars connaît un début fulgurant chez les pros avec son 168e échelon.

Le géant polonais de six pieds huit pouces n’est plus aussi menaçant que jadis, comme l’indique son 141e rang.

D’ailleurs, Shapovalov avait eu raison de lui à un Challenger au Mexique, à la fin de l’hiver.

Sachez qu’il a servi de partenaire d’entraînement au champion Murray, ces derniers jours.

Cette année, le comité de Wimbledon s’est prévalu de son droit de délaisser le classement ATP afin de déterminer ses têtes d’affiche.

Murray (1er), Rafael Nadal (4e) et Wawrinka (5e) remplissent le haut du tableau alors que le bas est occupé par Novak Djokovic (2e), Federer (3e) et Milos (6e).

On dit que Murray est ralenti par un problème à une hanche.

Même si son entraîneur Ivan Lendl a affirmé que son homme sera prêt lundi, plusieurs voient Federer et Nadal en finale, eux qui ont remporté Melbourne et Roland-Garros et trois autres tournois chacun.

Une nouvelle championne sera couronnée, la future maman Serena Williams n’étant pas là pour défendre son titre.

Après la victoire de la 47e mondiale Jelena Ostapenko à Roland-Garros, tout est possible et John Lloyd a raison de dire « qu’elles sont une douzaine de filles à pouvoir gagner ».

Retenez toutefois le nom de Petra Kvitova, remise d’une blessure au poignet subie lors d’un vol chez elle.

Enfin, les matchs commencent lundi, en blanc, naturellement.