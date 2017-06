Wandrille Lefèvre retranché de l'équipe canadienne

MONTRÉAL ? L'entraîneur de l'équipe canadienne de soccer masculin, Octavio Zambrano, a retranché cinq joueurs à sa formation, dont le gardien montréalais James Pantemis et le défenseur de l'Impact de Montréal Wandrille Lefèvre.

Zambrano avait invité 28 joueurs au camp de l'équipe canadienne et il a réduit son effectif à 23 joueurs après un match intraéquipe.



L'équipe en blanc a défait l'équipe en rouge 4-1, jeudi, lors d'un match de 80 minutes disputé au Centre Nutrilait, à Montréal. Après la rencontre, Zambrano a pris la décision de retrancher Pantemis, Lefèvre, le défenseur Kwame Awuah et les milieux de terrain Tesho Akindele et Nicolas Galvis.



Le Canada disputera un match amical contre Curaçao, mardi à Montréal. Il participera ensuite à la Gold Cup.



Le Canada occupe le 109e échelon du classement mondial de la FIFA, tandis que le Curaçao se retrouve au 70e échelon. À la Gold Cup, le Canada fera partie d'un groupe complété par le Costa Rica (19e), le Honduras (69e) et la Guyane française, qui n'est pas reconnue par la FIFA et qui n'est donc pas classée.



Les membres de l'Impact Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau pourraient donc être en uniforme mardi contre Curaçao. Âgé de 37 ans, Bernier est le joueur le plus expérimenté de l'équipe avec 53 sorties dans l'uniforme unifolié.



Le plus jeune joueur sera Alphonso Davies, qui est âgé de 16 ans. Le milieu de terrain des Whitecaps de Vancouver est né au Liberia, mais il a reçu la citoyenneté canadienne plus tôt cette semaine.



Canada



Gardiens: Maxime Crépeau, Impact de Montréal; Milan Borjan, Korona Kielce (Pologne).



Défenseurs: Fraser Aird, sans équipe; Manjrekar James, Vasas SC (Hongrie); Dejan Jakovic, Cosmos de New York (NASL); Marcel de Jong, Whitecaps de Vancouver; Juan Cordova, CD Huachipato (Chili); Andres Fresenga, Cerro Largo FC (Uruguay); Tyler Pasher, Sporting Kansas City.



Milieux de terrain: Kianz Froese, Fortuna Düsseldorf (Allemagne); Samuel Piette, CD Izarra (Espagne); Russell Teibert, Whitecaps de Vancouver; Will Johnson, Orlando City; David Hoilett, Cardiff City (Angleterre); Alphonso Davies, Whitecaps de Vancouver; Jonathan Osorio, Toronto FC; Mark-Anthony Kaye, Louisville City FC (USL); Adam Straith, FC Edmonton (USL); Raheem Edwards, Toronto FC; Patrice Bernier, Impact de Montréal.



Attaquants: Anthony Jackson-Hamel, Impact de Montréal; Cyle Larin, Orlando City; Marcus Haber, Dundee FC (Écosse).