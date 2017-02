Vive 375!: L'Impact dévoile son maillot secondaire 2017 (vidéo)

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a révélé son maillot secondaire pour la saison 2017 lors de l'assemblée annuelle de ses membres, qui sont les détenteurs d'abonnements saisonniers.

Produit par Adidas, l’uniforme complet est blanc; maillot, culotte et bas.

On retrouve trois bandes bleues sur les épaules, et sur les côtés de la culotte. Au bas des manches courtes et des bords de la culotte, une mince ligne noire surplombe une bordure bleue.

Dans le dos, au milieu, au-dessus du nom du joueur, on retrouve les armoiries de Montréal avec la devise latine « Concordia Salus».( Le salut par la concorde) Au bas du maillot en avant du côté gauche on a placé l’inscription «Vive 375», le chiffre 3 fermant le logo de Montréal.

Les emblèmes des quatre peuples fondateurs de Montréal, français, anglais, écossais et irlandais alternent en bleu et en blanc sur les bandes bleues et blanches.

L’Impact a révélé avoir vendu 28,000 billets pour le match inaugural au Stade olympique, le 11 mars contre les Timbers de Portland.