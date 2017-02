Vigneault remporte une 600e victoire

NEW YORK - Henrik Lundqvist a atteint un sommet personnel cette saison en bloquant 43 rondelles et il a été la grande vedette d'un gain de 4-1 des Rangers de New York contre les Ducks d'Anaheim mardi soir.

La performance de Lundqvist et le doublé de Michael Grabner ont permis à l'entraîneur-chef Alain Vigneault de remporter sa 600e victoire dans la LNH.

Mats Zuccarello et Oscar Lindberg ont marqué les autres buts des Rangers, qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Brady Skjei et J.T. Miller ont obtenu deux mentions d'aide chacun.

Lundqvist a concédé trois buts ou moins pour la sixième fois à ses sept dernières sorties, un rendement qui lui a permis d'afficher un dossier de 6-1-0 durant cette période.

Avant la rencontre de mardi, Lundqvist avait connu un match de 40 arrêts dans un gain de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, le 25 novembre.

Jakob Silfverberg a inscrit l'unique but des Ducks, dont le dossier est de 2-4-1 à leurs sept dernières sorties.

Josh Gibson a effectué 16 arrêts.