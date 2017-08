Vernon Adams fils s'en va en Saskatchewan

(98,5 Sports) - Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi avoir échangé le quart Vernon Adams fils et un choix de cinquième ronde en 2018 aux Roughriders de la Saskatchewan.

En retour, Montréal obtient le demi défensif Tevaughn Campbell ainsi que les choix de troisième ronde des Roughriders de la Saskatchewan en 2018 et en 2019.

Repêché par les Stampeders en 2015, Campbell a disputé 22 rencontres dans la LCF avec Calgary et la Saskatchewan, cumulant 19 plaqués défensifs en plus d'en réussir quatre sur les unités spéciales. L'athlète âgé de 24 ans a également rabattu sept passes en plus de recouvrir deux échappés, dont un qu'il a retourné pour un majeur.



«Nous sommes heureux de pouvoir mettre la main sur un joueur du calibre de Campbell, d'autant plus que nous avions un besoin de joueurs nationaux à combler suite aux récentes blessures qui affectent notre équipe, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Nous remercions Vernon pour tout son travail et son dévouement sur le terrain ainsi que dans la communauté. Il s'est toujours comporté en véritable professionnel et s'est bien acquitté de chaque tâche qui lui a été demandée.»

Adams fils a été limité à trois départs depuis qu'il s'est joint aux Alouettes en mai 2016. Il a lancé quatre passes de touché.