Venus contre Serena... (vidéos)

. @Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9

MELBOURNE, Australie - L'Américaine Venus Williams est de retour en finale d'un tournoi majeur pour une première fois depuis 2009, à la suite d'une victoire de 6-7 (3), 6-2, 6-3 face à sa compatriote CoCo Vandeweghe, jeudi, lors des demi-finales des Internationaux d'Australie.



Âgée de 36 ans, Williams retrouvera en finale sa soeur cadette Serena, qui a battu facilement la Croate Mirjana Lucic-Baroni, 6-2, 6-1, en seulement 50 minutes.

Serena, qui a le dessus 6-2 face à sa soeur en finale de tournois, avait défait Venus en finale à Melbourne en 2003, la seule autre fois que Venus a atteint la finale lors du premier Grand Chelem de la saison.

Au total, les soeurs Williams se sont affrontées 27 fois en carrière; Serena a gagné 16 de ces matchs, dont 7 des huit derniers.



Folle de joie

Venus Williams, qui devient la finaliste la plus âgée de l'histoire moderne du tournoi, a lancé sa raquette après avoir converti sa quatrième balle de match et a caché son visage avec ses mains, incrédule. La foule lui a offert une chaleureuse ovation.

Vandeweghe, 25 ans, en était à une première participation à une demi-finale du Grand Chelem.



Après avoir échappé une manche pour une première fois depuis le début de la quinzaine australienne, Williams a brisé quatre fois le service de sa rivale lors des deux dernières manches.

Faits saillants Venus vs CoCo Vandeweghe:





"I was born to play this game...I was meant to do this." @Venuseswilliams #AusOpen pic.twitter.com/1zpqPYrXCH