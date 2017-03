Vasek Pospisil l'emporte et passe au 2e tour des qualifications à Indian Wells

INDIAN WELLS, Calif. — Le Canadien Vasek Pospisil a mérité son billet pour le deuxième tour des qualifications de l'Omnium BNP Paribas d'Indian Wells grâce à une victoire de 6-3, 6-4 contre l'Américain Mitchell Krueger mardi soir. Détenteur du 129e rang au classement mondial, Pospisil a été particulièrement efficace au service.



Le Canadien de 26 ans a inscrit huit as, n'a commis qu'une seule double faute et a fait face à aucune balle de bris.



Il a remporté 23 points sur 28 après avoir réussi sa première balle, et n'a concédé qu'un seul point lorsqu'il a eu besoin d'un deuxième service.



Au prochain tour, Pospisil croisera le fer avec l'Américain Rajeev Ram, qui a surpris son compatriote Jared Donaldson, 6e tête de série des qualifications, 6-4, 6-4.



Plus tard mardi, son compatriote Peter Polansky, classé 124e au monde, s'est incliné 7-6 (5) et 6-3 devant Elias Ymer. Trois des cinq bris ont été l'affaire du Suédois de 20 ans, qui est 158e.