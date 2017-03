USA Hockey et ses joueuses: rencontre aujourd'hui

(AP) - USA Hockey et des représentantes de l'équipe américaine vont se rencontrer lundi pour discuter d'une mésentente salariale qui pourrait amener les joueuses à boycotter le championnat mondial féminin, prévu prochainement.

John Langel, un avocat des joueuses, a dit à l'Associated Press qu'ils vont rencontrer les officiels de USA Hockey à Philadelphie, deux jours avant le début prévu du camp d'entraînement.



Mercredi, les joueuses ont dit qu'elles boycotteraient le camp et le tournoi à moins de réels progrès en négociations, dans l'espoir d'un pacte de quatre ans.



Le championnat mondial féminin doit commencer le 31 mars à Plymouth, au Michigan. Championnes en titre, les Américaines ont gagné six des huit dernières éditions du tournoi. Le Canada a prévalu en 2007 et 2012.



Les joueuses veulent être payées en dehors de la période olympique de six mois. USA Hockey fait valoir que son mandat n'inclut pas d'employer des joueuses.