Une première nomination au match des étoiles pour Justin Smoak, des Blue Jays

NEW YORK - Le premier but Justin Smoak, des Blue Jays de Toronto, figure parmi les partants en vue du match des étoiles du baseball majeur le 11 juillet, à Miami.

Smoak en sera son premier match des étoiles en carrière. Il a frappé 22 circuits et affiche une moyenne au bâton de ,303, à ce point-ci de la saison.



?C'est fabuleux. C'est un honneur. Vous en rêvez quand vous êtes jeune, a confié Smoak, qui en est à sa huitième saison. C'est ce que vous voulez devenir: un joueur étoiles dans les ligues majeures. C'est excitant.?



Un seul joueur représente les champions de la Série mondiale, les Cubs de Chicago n'y envoyant que le releveur Wade Davis. Il n'était pas avec eux lors du triomphe de l'automne dernier. La saison dernière, les Cubs avaient sept joueurs à la classique des étoiles.



Kris Bryant est toutefois parmi les joueurs en lice pour la dernière place disponible au Marlins Park, dans la Nationale. Les autres choix au scrutin populaire: le favori local Justin Bour, des Marlins, ainsi qu'Anthony Rendon (Nationals), Mark Reynolds (Rockies) et Justin Turner (Dodgers).



Les Astros auront trois partants: l'arrêt-court Carlos Correa, le voltigeur George Springer et le deuxième but Jose Altuve. Dallas Keuchel et Lance McCullers fils ont aussi été choisis pour Houston. Keuchel est blessé et ne lancera pas.



Les autres partants de l'Américaine: Aaron Judge, des Yankees, Salvador Perez, des Royals, Jose Ramirez, des Indians, Mike Trout, des Angels et Corey Dickerson, des Rays.



Judge, Gary Sanchez, Starlin Castro, Dellin Betances et Luis Severino sont les autres joueurs des Yankees qui seront au domicile des Marlins.



Didi Gregorius pourrait s'ajouter au groupe, s'il remporte le vote pour la dernière place dans l'Américaine. Il est opposé à Elvis Andrus (Rangers), Xander Bogaerts (Red Sox), Logan Morrison (Rays) et Mike Moustakas (Royals).



Les autres partants de la Nationale: Nolan Arenado et Charlie Blackmon, des Rockies, Buster Posey, des Giants, Bryce Harper, Daniel Murphy et Ryan Zimmerman, des Nationals, Zack Cozart, des Reds, ainsi que Marcell Ozuna, des Marlins.



Les réservistes de l'Américaine: Jonathan Schoop (Orioles); Yonder Alonso (A's); Francisco Lindor (Indians); Miguel Sano (Twins); Mookie Betts (Red Sox); Michael Brantley (Indians); Avisail Garcia (White Sox) et Nelson Cruz (Mariners).



Au monticule, la troupe de Terry Francona comptera aussi sur Yu Darvish (Rangers); Michael Fulmer (Tigers); Chris Sale et Craig Kimbrel (Red Sox); Corey Kluber et Andrew Miller (Indians); Ervin Santana (Twins) et Jason Vargas (Royals).



Les réservistes de la Nationale: Paul Goldschmidt et Jake Lamb (D'Backs); le Canadien Joey Votto, des Reds; Josh Harrison (Pirates); DJ LeMahieu (Rockies); Corey Seager et Cody Bellinger (Dodgers); Michael Conforto (Mets); Giancarlo Stanton (Marlins); Ender Inciarte (Braves) et Yadier Molina (Cards).



Votto y sera pour la première fois depuis 2013. Bellinger n'a que 21 ans. Pour Molina, ce sera une huitième présence à l'événement.



Sur la butte, la bande de Joe Maddon pourra aussi miser sur Zack Greinke et Robbie Ray (D'Backs); Brad Hand (Padres); Greg Holland (Rockies); Clayton Kershaw et Kenley Jansen (Dodgers); Corey Knebel (Brewers); Carlos Martinez (Cards); Pat Neshek (Phillies), ainsi que Max Scherzer et Stephen Strasburg, des Nationals.