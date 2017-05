Une deuxième entrevue pour Michel Therrien en Floride?

(98,5 Sports) - Deux Montréalais seraient parmi les derniers candidats en lice pour devenir entraîneur-chef des Panthers de la Floride.

Selon George Richards, qui couvre les activités des Panthers pour le Miami Herald, Michel Therrien aura droit à une deuxième entrevue.

Jim Montgomery, le Montréalais qui dirige l'équipe de hockey de l'Université Denver, a quant à lui déjà rencontré l'organisation pour une deuxième fois.

