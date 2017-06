Une défaite cinglante pour l'Impact à Columbus (vidéos...

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal en était à un troisième match d'affilée à l'étranger en MLS, samedi soir, à Columbus. Sans compter la rencontre du Championnat canadien disputée face au Toronto FC durant la semaine. Ça commençait à faire beaucoup.

Solide en première demie contre le Crew, l'Impact a vu ses adversaires inscrire trois buts en deuxième demie et se sauver avec une victoire aisée de 4-1.

Federico Higuain (17e et 88e), Kekuta Manneh (70e) et Ola Kamara (72e) ont déjoué le gardien de l'Impact, Evan Bush. Seul Anthony Jackson-Hamel a pu tromper la vigilance du gardien adverse.

« Nous avons commis une erreur sur le deuxième but et nous n'avons pas réussi à dégager », a analysé l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello.

« Le ballon a rebondi sur la surface et Manneh avait un filet désert. Les joueurs ont bien travaillé dans la première partie de la deuxième demie, mais à un certain moment, je crois que la fatigue nous a rattrapés. »

Le Crew, qui occupait le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est avant le match, a devancé les Red Bulls de New York au cinquième échelon et il s'est légèrement éloigné de la fameuse ligne rouge. Les Montréalais ont, quant à eux, raté une belle occasion de revenir au plus fort de la lutte en resserrant le classement.

L'équipe de Mauro Biello n'avait pas perdu à ses quatre dernières parties en MLS et elle n'avait pas perdu à l'étranger depuis un revers le 7 avril, à Los Angeles.

Utilisant une formation composée de cinq défenseurs (5-3-2) pour un troisième match de suite, Biello a avoué que ce n'était pas la meilleure performance de son unité.



« C'était une journée difficile aujourd'hui, surtout dans les 20 dernières minutes, en fin de partie, a-t-il observé. Je crois cependant que c'est plus une question de fatigue et non de système de jeu. Nous n'avions plus les jambes et le Crew était reposé. »

Deux buts rapides



Manneh et Kamara ont procuré une avance de 3-1 à leur formation en trompant la vigilance d'Evan Bush deux fois en deux minutes en deuxième demie. Ils ont profité d'une défensive poreuse pour mettre le match hors de portée.

Second half sub @kekuta16 needed just four minutes to help spark the scoring for #CrewSC. #CLBvMTL pic.twitter.com/DKjBqv8AaN — Major League Soccer (@MLS) June 25, 2017

Higuain a d'abord permis au Crew d'ouvrir le pointage dès la 17e minute de jeu, lorsqu'il a envoyé un coup franc au fond du filet pour inscrire le premier de ses deux buts.

HT: @ColumbusCrewSC struck first but @impactmontreal answered less than two minutes later to level the game 1-1. #CLBVMTL pic.twitter.com/8lCZXq6z0J — Major League Soccer (@MLS) June 25, 2017

Les joueurs de l'Impact ont peut-être cru que Jukka Raitala allait tirer le coup franc du pied gauche, mais c'est Higuain qui a frappé le ballon du pied droit. Bush, qui attendait le ballon d'un autre angle, a été facilement déjoué.

L'Impact n'a pas mis de temps avant de répliquer. Deux minutes après le but de l'équipe locale, Hernan Bernardello alimente Blerim Dzemaili au centre qui décale sur le flanc droit à Anthony Jackon-Hamel dont le tir fait mouche. Un 5e but cette saison pour Jackson-Hamel.

Après le doublé rapide entre les 70e et 72 minutes, les hommes de Biello ont voulu réduire l'écart, mais Higuain est sceller l'issue de la rencontre en inscrivant son deuxième but du match à la 88e minute.

Le Bleu-blanc-noir disputera son prochain match en MLS le 1er juillet, au Stade Saputo, contre le D.C. United.

(Avec La Presse canadienne)