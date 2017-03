Une carrière à la télé pour Tony Romo?

(98,5 Sports) - Vous verrez fort probablement Tony Romo à la télé lors de la prochaine saison, mais il sera ne sera peut-être pas à sa position de quart-arrière sur un terrain.

Le quart-arrière n'en a plus pour longtemps à Dallas et avec toutes les rumeurs le concernant, les grands réseaux de télévision américains font des pieds et des mains pour le mettre sous contrat.

C'est le cas de la chaîne CBS qui aimerait bien remplacer Phil Simms par Tony Romo.

One tidbit on #Cowboys QB Tony Romo: CBS is eyeing him as a potential replacement for Phil Simms in the booth. A big-time opportunity looms.