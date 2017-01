Une 9e position pour Marie-Michèle Gagnon

MARIBOR, Slovénie - La skieuse québécoise Marie-Michèle Gagnon a pris samedi le 9e rang du slalom géant de Maribor, en Slovénie, remporté par la Française Tessa Worley.

Gagnon, de Lac-Etchemin, a terminé à 1,34 seconde de Worley. Elle a conservé la position qu'elle avait après sa première descente.



La jeune femme de 27 ans signait un deuxième top 10 en slalom géant cette saison.



« C'est un beau résultat solide, a dit Gagnon. J'ai bien fait à chaque manche mais je sais que je peux en donner encore plus, ce qui est un bon point de départ. Je suis contente, mais pas tout à fait satisfaite. Je sais que je peux prendre plus de risques. »



Valérie Grenier de Mont-Tremblant s'est classée 22e, le meilleur résultat de sa carrière.



« Je suis vraiment heureuse du résultat... c'est très encourageant, a dit l'athlète de 20 ans. Je sens que je suis dans la bonne voie et que je peux faire des progrès à chaque course. »



Un slalom est prévu sur la même piste dimanche.

Record pour Worley

Pour sa part, Worley a établi un record de l'Hexagone avec un 11e gain dans la discipline.

La semaine dernière, Worley a été battue par l'Américaine Mikaela Shiffrin lors de deux épreuves du genre.



Shiffrin menait après une descente, mais Worley a été impériale en deuxième manche.



« La sensation est meilleure, c'est certain, a dit Worley. Ce n'est pas que j'étais déçue - une deuxième place c'est formidable, mais c'est super de finir première. »



Worley a devancé l'Italienne Sofia Goggia par 16 centièmes et la Suissesse Lara Gut par 25 centièmes.



Goggia en était déjà à un septième podium cette saison. Gut est la championne en titre du classement général.



Shiffrin a terminé quatrième, à 42 secondes de la gagnante.



« La piste était super rapide et je n'étais pas tout à fait à niveau, a dit Shiffrin, 21 ans. Je continue d'apprendre. »



Au classement général, Worley a 85 points d'avance sur Shiffrin et 190 points de priorité sur Gut.