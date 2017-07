Une 10e victoire en tournoi de prestige pour l'Allemand Bernhard Langer

Nick Potts / The Associated Press

BRIDGEND, Royaume-Uni - Bernhard Langer a remporté l'Omnium britannique senior dans le vent et la pluie, dimanche, embellissant sa marque à 10 victoires de prestige chez les seniors.

L'Allemand de 59 ans a fini avec la normale de 72 pour un cumulatif de 280, à moins quatre. Il a gagné par trois coups devant l'Américain Corey Pavin (71).



Au niveau senior, Langer et Jack Nicklaus sont les seuls qui ont remporté trois tournois majeurs dans une même saison.



Langer a aussi prévalu au Regions Tradition et au Championnat senior, en mai. Nicklaus a inscrit trois grandes victoires en 1991.



Seuls Langer, Tom Watson et Gary Player ont triomphé trois fois à l'Omnium britannique senior.



Le troisième rang a été partagé par les Américains Fred Couples (68) et Billy Andrade (68), ainsi que l'Australien Peter Lonard (71).