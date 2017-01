Un stade d'un milliard pour les Rangers du Texas; combien pour les Expos?

(98,5 Sports) - La barre est de plus en plus haute lorsqu'une équipe du baseball majeur lance un projet de construction d'un nouveau stade.

Celui que les Rangers du Texas se proposent de bâtir, coûtera un milliard de dollars, de l’Oncle Sam bien entendu; ce qui veut dire à peu près 1,400 milliard en argent canadien.

Des croquis du projet ont été rendus publics aujourd’hui, par la firme d’architecte HKS. Même si cela n’apparaît pas sur les croquis, il est prévu que le stade sera équipé d’une toiture rétractable.

En novembre les citoyens ont donné un appui massif au projet pour permettre à la ville d’investir 500M$ pour la construction du stade.

Les Rangers souhaitent entrer dans leur nouveau domicile, à Arlington, en 2020.

Cela peut donner à réfléchir à ceux qui souhaitent le retour du baseball majeur à Montréal. Les standards de la nouvelle génération de stade nord-américains sont de plus en plus élevés. Montréal pourrait-elle s’en tirer pour moins de 500M$ canadiens. Poser la question c’est presque y répondre.

