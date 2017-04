Un simple historique pour le premier Africain du baseball majeur

PITTSBURGH - Gift Ngoepe, premier Africain à atteindre les grandes ligues, a cogné un simple à sa première présence au bâton, mercredi, dans un gain de 6-5 des Pirates de Pittsburgh face aux Cubs de Chicago.

Ngoepe a été inséré dans le match en quatrième manche. Il a connu un match de 1-en-2 et il a soutiré un but sur balles. Le Sud-Africain a frappé un simple aux dépens de Jon Lester, en fin de quatrième.



Un an après une saison de 19 gains qui a aidé les Cubs à remporter la Série mondiale pour la première fois depuis 1908, Lester (0-1) reste sans victoire après cinq départs, cette saison. Le gaucher a concédé six points et 10 coups sûrs en cinq manches et deux tiers.



Josh Harrison et Josh Bell ont frappé des circuits pour les Pirates, qui renouaient avec la victoire après deux défaites d'affilée.



Anthony Rizzo, des Cubs, a cogné sa cinquième longue balle de la saison.



Le gain est allé au releveur Wade LeBlanc (1-0), qui a obtenu quatre retraits.

Les Pirates ont rappelé Ngoepe dans l'après-midi. Afin de lui faire de la place, ils ont cédé le releveur Dovydos Neverauskas au club AAA d'Indianapolis.

Âgé de 27 ans, Ngoepe est né à Pietersburg, en Afrique du Sud, et a étudié au secondaire en banlieue de Johannesburg. Il a paraphé un contrat avec les Pirates en 2008 et il a maintenu une moyenne de ,241/,308/,379 en 15 matchs au niveau AAA cette saison.



Ngoepe est considéré comme l'un des meilleurs espoirs défensifs des Pirates, qui ont déjà commis 19 erreurs cette saison, un sommet — à égalité — dans les majeures.



Neverauskas était quant à lui devenu le premier joueur à avoir grandi en Lithuanie à lancer dans les Majeures, lundi, face aux Cubs de Chicago.