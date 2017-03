Un record pour Matthews dans un gain des Maple Leafs

TORONTO - Auston Matthews a battu un record et les Maple Leafs de Toronto ont obtenu deux points importants dans leur quête d'une place en séries dans l'Association de l'Est.

Matthews a battu le record vieux de 31 ans de Wendel Clark, qui avait inscrit 34 buts à sa saison recrue, et les Maple Leafs ont défait les Panthers de la Floride 3-2, mardi.



Cette victoire permet aux Maple Leafs de conserver leur avance d'un point devant les Bruins de Boston au troisième rang de la section Atlantique. Ils possèdent également quatre points d'avance sur le Lightning de Tampa Bay.



Curtis McElhinney a effectué 24 arrêts pour les Maple Leafs. Leo Komarov et Zach Hyman ont aussi trouvé le fond du filet.



James Reimer a alloué deux buts sur 14 tirs pour les Panthers, mais il a quitté la rencontre après avoir subi une blessure. Reto Berra l'a remplacé et il a bloqué 10 rondelles. Reilly Smith et Jaromir Jagr ont touché la cible dans la défaite.