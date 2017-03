Un nouveau numéro pour Desharnais

(98,5 Sports) - Qui dit nouveau départ dit aussi, parfois, nouveau numéro.

Le Québécois David Desharnais, échangé aux Oilers en retour du défenseur Brandon Davidson mardi soir, portera dorénavant le no 13 à Edmonton.

Desharnais steps onto the ice as an Oiler for the first time. Wearing #13. pic.twitter.com/BUifzlJ9QZ