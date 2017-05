Un joueur des Orioles victime de racisme à Fenway Park

BOSTON - Le voltigeur de centre Adam Jones des Orioles de Baltimore a été victime de racisme à Fenway Park lors de la rencontre remportée 5-2 par les siens face aux Red Sox de Boston, lundi, ont rapporté USA Today Sports et le Boston Globe.

Jones, qui est noir, a indiqué qu'un spectateur lui a lancé un sac d'arachides. Il a également affirmé s'être fait traiter de «nègre en quelques occasions», selon ce qu'ont rapporté le USA Today et le Boston Globe, citant l'athlète.



«C'est malheureux que des gens doivent avoir recours à ces qualificatifs pour dégrader un autre être humain», a déclaré Jones.



Le baseballeur de 31 ans a ajouté que ce n'était pas la première fois qu'il était victime de ce type de comportement au domicile des Red Sox, mais que c'était le pire cas qu'il avait connu en 12 ans de carrière.



USA Today Sports a rapporté que la direction des Red Sox a confirmé qu'un partisans avait lancé un sac d'arachides en direction de Jones et qu'il avait été expulsé du stade.



«C'est pathétique, a dit Jones. On appelle ça un lâche. Ce qu'ils devraient faire au lieu de les expulser du stade, c'est de leur imposer des amendes de 10 000, 20 000 ou 30 000 $, un montant qui ferait vraiment mal.»



Mardi, le président des Red Sox, Sam Kennedy, a offert des excuses à Jones.



«Les Red Sox souhaitent publiquement s'excuser à l'endroit d'Adam Jones et de toute l'organisation des Orioles pour les incidents qui se sont produits à Fenway Park lundi soir», a indiqué l'équipe par communiqué.



«Aucun joueur ne devrait être la cible d'objets lancés des estrades, pas plus qu'il ne devrait être la cible d'attaques racistes à l'intérieur du Fenway Park. L'organisation des Red Sox ne tolère pas ces comportements inexcusables. Nos partisans et toute l'organisation sommes écoeurés par la conduite de quelques ignorants. Ce genre de conduite devrait immédiatement être dénoncée aux agents de sécurité du stade. Chaque spectateur qui agit de la sorte renonce à son droit de demeurer dans le stade et pourrait subir de plus amples conséquences. Notre enquête sur les incidents de (lundi) soir se poursuit.»



Le maire de Boston, Marty Walsh, a aussi commenté l'incident, indiquant qu'un tel geste «est inacceptable et ne représente pas ce que nous sommes comme ville. Ces gestes et ces mots n'ont aucune place à Fenway, Boston, ou partout ailleurs».