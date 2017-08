Un circuit dans un 6e match consécutif pour Stanton

(98, 5 Sports) - Les Marlins de la Floride ont baissé pavillon 9-4 face aux Giants de San Francisco, mardi, mais la séquence de succès de Giancarlo Stanton s'est poursuivie.

Stanton a cogné un circuit dans un sixième match de suite. Le record des majeures est de huit, établi par Dale Long avec les Pirates de Pittsburgh, en 1956. Don Mattingly a égalé l'exploit en 1987 avec les Yankees de New York, puis Ken Griffey fils l'a imité en 1993, avec les Mariners de Seattle.



La plus récente séquence de circuits lors de six matchs est celle de Nolan Arenado des Rockies, en septembre 2015. Le meneur des Marlins pour les circuits en une saison a frappé une longue balle en solo en troisième manche. Stanton a cogné 11 circuits en 12 rencontres.



Madison Bumgarner (3-5) a été la victime de son 44e coup de canon en 2017. Il a donné quatre points en six manches. Denard Span et Ryder Jones ont aidé sa cause avec des circuits de deux points et en solo, respectivement.



Span a aussi dénoué l'impasse de 4-4 avec un simple d'un point contre Junichi Tazawa (2-3), en septième. Il a frappé trois coups sûrs et a marqué trois points.



A.J. Ellis a aussi frappé un circuit pour les Marlins, qui avaient remporté leurs quatre derniers matches.

(Avec Associated Press)