Un but bizarre de Byron donne la victoire au CH (vidéos)

VANCOUVER - Un tir d'Alex Galchenyuk a dévié sur Paul Byron avant de glisser derrière Ryan Miller après 73 secondes de jeu en prolongation et le Canadien de Montréal a arraché une victoire de 2-1 aux Canucks de Vancouver mardi soir.

Posté devant le filet, Byron a vu la rondelle tiré par Alex Galchenyuk frapper une partie de son équipement avant de bifurquer soudainement à la gauche de Miller. Ce dernier, qui avait amorcé son déplacement latéral vers sa droite, a tenté de récupérer la rondelle avant qu'elle ne glisse derrière la ligne rouge, mais sans succès.

Pour Byron, il s'agissait d'un 16e filet cette saison, et d'un deuxième but victorieux marqué dans des circonstances dramatiques en trois matchs.

Le Canadien a signé une sixième victoire d'affilée et une septième en neuf matchs depuis l'entrée en scène de Claude Julien derrière le banc de l'équipe.

Torrey Mitchell avait permis au Canadien de prendre les devants à 3:57 de la première période grâce à son huitième filet de la saison, et son premier depuis le 8 décembre.

Blanchis par Carey Price lors de leur visite au Centre Bell au début du mois de novembre malgré une mitraille de 42 tirs, les Canucks ont finalement réussi à déjouer le gardien du Tricolore grâce au 4e de la saison de Michaël Chaput, à 12:49 de la troisième période.

Les Canucks sont venus bien près de gagner le match avant la prolongation lorsque Brandon Sutter a testé Price d'un tir du revers, décoché de l'enclave. Mais Price lui a fermé la porte alors qu'il restait moins de deux secondes à jouer au temps réglementaire.

Le Canadien a dirigé 38 tirs vers Miller, comparativement à 28 pour les Canucks en direction de Price.

Le Tricolore s'arrêtera à Calgary, jeudi, et Edmonton, dimanche.

1re période

03:57: Dwight King gagne sa bataille le long de la rampe du côté gauche ce qui permet à Andrew Shaw de pousser la rondelle vers Andrei Markov à la ligne bleu, son tir du poignet est dévié par Torrey Mitchell (8e) derrière le gardien Ryan Miller. 1-0 Canadiens

Après son but Mitchell a retraité au vestiaire pour ce qui semble être une blessure à la jambe

2e période

Torrey Mitchell est de retour au début de la période

Brian Flynn blessé sur une solide mise en échec en début de première période, ne reviendra pas dans le match.

3e période

12:49 : Brandon Davidson perd la rondelle derrière le filet de Carey Price ce qui permet à Troy Stecher de remettre la rondelle à Alexander Edlerla posté à ligne bleue sur le flanc gauche. Son tir est dévié par Michael Chaput (4e) pour égaler la marque 1-1

Prolongation

01:13: Alex Galchenyuk entre chez les Canucks sur la gauche et bifurque vers le centre. En haut des cercles de mise au jeu il tire du poignet et la rondelle dévie sur la culotte de Paul Byron (16e) qui faisait écran. Ryam Miller évalue mal la trajectoire de la rondelle bondissante et les Canadiens l'emportent 2-1

Formations probables

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty – Phillip Danault – Brendan Gallagher / Dwight King – Alex Galchenyuk – Arttuti Lehkonen / Paul Byron – Torrey Mitchell – Andrew Shaw / Andreas Martinson – Steve Ott – Brian Flynn

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Brandon Davidson – Jeff Petry / Nathan Beauulieu – Jordie Benn

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits de la formation : Nikita Nesterov, Michael McCarron, Alexie Emelin / Blessés : Alexander Radulov et Tomas Plekanec.

CANUCKS

Attaquants : Daniel Sedin – Henrik Sedin – Markus Granlund / Sven Baertschi – Bo Horvat – Nikolay Golobin / Brendan Gaunce – Brandon Sutter – Jayson Megna / Reid Boucher – Michael Chaput – Joseph Cramarossa

Défenseurs : Alexander Edler – Troy Stetcher / Luca Sbisa – Christopher Tanev / Ben Hutton – Alex Biega

Gardiens : Ryan Miller – Richard Bachman

Le but bizarre de Paul Byron en prolongation

Les partisans du Tricolore se manifestent sur le but de Torrey Mitchell

Avant-match

L'homme de fer du Canadien de Montréal, Tomas Plekanec, a vu sa séquence prendre fin mardi soir, alors qu'il ratait un premier rendez-vous depuis le 29 mars 2014.

Plekanec avait disputé les 236 derniers matchs de saison régulière du Tricolore. L'entraîneur Claude Julien a toutefois confirmé que Plekanec sauterait son tour face aux Canucks de Vancouver en raison d'une blessure au haut du corps.

« C’est un gars qui a toujours été durable, a dit l'entraîneur Claude Julien, en parlant de Plekanec. Si on le garde en dehors de l’alignement, c’est parce ce qu’il ne peut pas nous aider. On me dit encore quelques jours… »

L'attaquant Alexander Radulov était aussi absent, lui qui est blessé au bas du corps. Radulov avait également raté la rencontre de samedi dernier, face aux Rangers de New York.

Dans les deux cas, on parle de blessures nécessitant un suivi quotidien.

La relance de Gallagher

L'absence de Radulov fera que Brendan Gallagher disputait un deuxième match d'affilée au sein du premier trio. Et Julien ne croit pas que la confiance du petit attaquant est si mauvaise que ça.

Du côté de la défensive, Alexei Emelin a cédé sa place à Brandon Davidson à la gauche de Jeff Petry. Emelin s'est entraîné aux côtés de Nikita Nesterov au sein du quatrième duo de l'équipe lors des deux derniers jours, tandis que Davidson s'entraînait sur la deuxième paire avec Petry.