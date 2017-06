Un autre malaise pour Terry Francona

CLEVELAND - Le gérant Terry Francona des Indians de Cleveland a quitté le match de son équipe contre les Rangers du Texas lundi soir parce qu'il ne se sentait pas bien.

La direction de l'équipe a fait savoir que Francona ne sera pas de retour dans l'abri des joueurs, mais n'a donné aucune autre information.

Francona a rencontré les journalistes lors de son habituelle disponibilité médias d'avant-match. Une dizaine de minutes avant le début de la rencontre, il a aussi remis à Mike Napoli, un ancien des Indians, sa bague commémorative du championnat de la Ligue américaine.



Toutefois, c'est son adjoint Brad Mills qui a remplacé le lanceur partant Carlos Carrasco en quatrième manche. Il n'a pas été précisé à quel moment Francona a quitté le match.



Francona a été hospitalisé le 13 juin après un match contre les Dodgers de Los Angeles au Progressive Field. Il s'était alors soumis à une série de tests et avait obtenu son congé quelques heures plus tard. Il avait repris sa place à titre de gérant le soir suivant.



Âgé de 57 ans, Francona, un ancien voltigeur des Expos de Montréal entre 1981 et 1985, a raté un match l'an dernier, au mois d'août, après avoir ressenti des douleurs à la poitrine.