Un ancien des Alouettes chez les Bombers

WINNIPEG - Les Blue Bombers de Winnipeg ont embauché le receveur de passes et joueur autonome Kenny Stafford pour deux saisons.

Le footballeur de 26 ans avait été libéré par les Alouettes de Montréal la saison dernière après avoir capté 16 passes pour 218 verges et deux touchés en neuf rencontres.



Il a connu sa meilleure campagne dans la LCF en 2015, captant 47 passes pour 732 verges et neuf touchés en 18 matchs avec les Eskimos d'Edmonton. Il avait ajouté quatre attrapés pour 100 verges et un touché en matchs éliminatoires pour aider les Eskimos à gagner la coupe Grey.



En carrière dans le circuit Orridge, le natif de Columbus, en Ohio, a capté 89 passes pour 1214 verges de gains et 12 touchés.



Les Blue Bombers ont terminé au troisième rang dans l'Ouest avec une fiche de 11-7 la saison passée.