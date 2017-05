Un aigle pour Henderson au 2e trou supplémentaire

MEXICO - La Canadienne Brooke Henderson a réussi un roulé de 45 pieds pour un aigle au deuxième trou de prolongation, jeudi, et elle a remporté son premier match du tournoi par trou Lorena Ochoa.

Ses compatriotes canadiennes Maude-Aimée Leblanc et Alena Sharp n'ont pas eu autant de veine. Leblanc a été éliminée après s'être inclinée 3 et 1 contre la Sud-Coréenne Sei Young Kim, deuxième tête de série de sa section. Quant à Sharp, elle a perdu 2 et 1 contre la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn.



Troisième tête de série de sa section du tableau, Henderson a connu un solide départ face à l'Australienne Katherine Kirk et s'est donné une avance de quatre trous après la première moitié de la ronde.



Kirk a amorcé sa remontée dès le 10e trou et a forcé la prolongation grâce à un oiselet au 18e trou.



En deuxième ronde, Henderson affrontera l'Américaine Ryann O'Toole.



Leblanc et Kim se trouvaient à égalité après les sept premiers trous, mais la Sud-Coréenne a profité de bogueys consécutifs de Leblanc aux 8e et 9e trous pour se donner un coussin de deux trous qu'elle a su protéger. Le match s'est terminé au 17e trou.



Quant à Sharp, elle a causé sa perte en perdant les 2e, 3e, 4e et 5e trous. La Canadienne a remporté trois des dix trous suivants, contre un seul pour sa rivale, mais le mal était déjà fait.