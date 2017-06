Un 4e gain de suite pour les Diamondbacks

DÉTROIT - Deux points dès la première manche ont mené les Diamondbacks de l'Arizona vers un gain de 2 à 1 face aux Tigers de Detroit, mercredi.

David Peralta a réussi un ballon sacrifice et Brandon Drury a ajouté un simple d'un point.



Le coup sûr de Drury a donné suite à un simple de Paul Goldschmidt et un double de Chris Owings.



Goldschmidt domine le baseball majeur avec 58 points marqués.



Taijuan Walker (5-3) a donné un point et six coups sûrs en cinq manches, retirant six frappeurs au bâton.



Walker en était à sa première apparition depuis le 19 mai, résultat d'une ampoule à l'index droit.



Randall Delgado a lancé pendant trois manches, puis Fernando Rodney a mérité un 18e sauvetage. Il a retiré tout le monde au bâton - les deux premiers sur décision, le dernier sur élan.



L'Arizona montre un dossier de 9-1 en matchs interligues cette saison.



Jordan Zimmermann (5-5) a permis deux points et six coups sûrs en huit manches.



Mariners 6 Twins 4



Mitch Haniger et Mike Zunino ont cogné des circuits aux dépens d'Ervin Santana tôt dans le match et les Mariners de Seattle ont tenu le coup pour finalement venir à bout des Twins du Minnesota par la marque de 6-4.



Ben Gamel a frappé trois coups sûrs et a marqué deux points pour les Mariners, qui ont gagné 12 de leurs 17 derniers matchs. La victoire est allée au dossier de Sam Gaviglio (3-1), qui a atteint la sixième manche. Quatre releveurs ont complété le travail pour les Mariners, alors que les Twins ont tenté de combler un retard de 5-0.



Edwin Diaz a provoqué les quatre derniers retraits pour enregistrer un 11e sauvetage en 13 occasions cette saison.



Les Mariners n'ont jamais tiré de l'arrière. Ils ont pris les devants avant même que Santana (8-4) provoque un premier retrait, alors que Haniger a cogné un circuit de deux points dans la gauche. Deux manches plus tard, Zunino a ajouté une longue balle de trois points au deuxième balcon au champ centre-gauche.



Zunino affiche une moyenne de ,396 depuis le 29 mai, incluant quatre circuits aux dépens des Twins au cours de cette séquence.



Dodgers 6 Indians 4



L'as releveur Andrew Miller a accordé un circuit qui a fait la différence lors d'un deuxième match de suite — un circuit en solo au frappeur suppléant Kike Hernandez en huitième manche — et les Dodgers de Los Angeles ont défait les Indians de Cleveland 6-4.



La claque de Hernandez, qui frappait à la place de Chase Utley, a tout juste franchi le mur au champ droit. Ce circuit donnait les devants 3-2 aux Dodgers.



Miller (3-2) était sous le choc quand il a vu la balle disparaître. Le gaucher, habituellement intraitable, avait concédé un premier circuit cette saison mardi, permettant aux Dodgers de vaincre les Indians 7-5.



Miller a été débité de quatre points en deux tiers de manche mercredi et les Indians (31-31) jouent pour ,500 pour une première fois depuis le 19 avril.



La victoire est allée au dossier de Josh Fields (3-0), qui a accordé un circuit à Jose Ramirez en fin de septième. Kenley Jansen a oeuvré en neuvième et a ajouté un 13e sauvetage à sa récolte saisonnière.



Les Dodgers ont gagné leurs six derniers matchs.



Rangers 2 Astros 13



Derek Fisher a cogné ses premiers coups sûrs dans les Majeures — un circuit et un simple d'un point — lors d'une poussée de neuf points en sixième manche et les Astros de Houston ont évité le balayage dans leur série de trois rencontres en écrasant les Rangers du Texas 13-2.



Les Astros menaient par trois points avec aucun retrait en sixième manche quand Fisher, qui effectuait ses débuts dans les grandes ligues, a frappé un circuit en solo contre Jeremy Jeffress. Deux tirs plus tard, Jake Marisnick a creusé l'écart à 6-1 en cognant la balle presque au même endroit au champ gauche.



Fisher est revenu au bâton alors que les Astros menaient 10-1 après deux retraits dans la manche. Il a produit un autre point en frappant un simple au champ droit.



George Springer a ajouté un double de deux points, puis les Rangers ont finalement mis fin à la manche quand Alex Bregman, le 13e frappeur employé par les Astros dans la manche, a été retiré sur un roulant.