U.S Open: Fowler au sommet après 18 trous

ERIN, Wisconsin - Rickie Fowler s'est hissé au premier rang de l'Omnium des États-Unis en remettant une carte de 65 (moins-7) lors de la première ronde, jeudi.

Son score cumulatif représente un record lors de la première ronde du prestigieux tournoi qui se déroule cette année à Erin Hills, le plus long parcours de l'histoire dans un événement du Grand Chelem.



Fowler a pris un coup d'avance sur Paul Casey et Xander Schauffele, qui ont été relégués au deuxième rang. Et ils ont de la compagnie, alors que 44 golfeurs ont joué sous la normale, fracassant le record pour une première ronde à l'Omnium des États-Unis (39 en 1990 à Medinah).



Ce nombre élevé de bons scores pourrait laisser croire que le parcours n'est pas à la hauteur du défi ultime de golf recherché par l'USGA. Il ne faut toutefois pas le mentionner aux certains des meilleurs golfeurs au monde.



Jason Day a commis deux triples bogueys et a joué 79, son pire score à l'Omnium des États-Unis.



?J'ai simplement joué du mauvais golf?, a admis Day.



Rory McIlroy a terminé sa journée avec une carte de 78, son pire départ en carrière à ce tournoi. Le champion en titre Dustin Johnson (75) n'a réussi qu'un seul oiselet et se retrouve au 102e rang.



?Et vous n'auriez pu profiter d'une meilleure journée pour inscrire un bon pointage?, a expliqué Johnson, nostalgique.



Fowler a évité les bogueys et les problèmes lors de cette ronde d'ouverture. Le golfeur américain, qui a pris le départ sur le 10e trou, a calé quatre oiselets sur le neuf d'aller, avant d'enchaîner avec trois autres au retour.



?Rares sont les rondes qui sont sans tracas lors de ce tournoi?, a fait remarquer Fowler.



Les sept oiselets de l'Américain ont été inscrits grâce à des roulés de 12 pieds ou moins. Il a ainsi égalé le record détenu par Jack Nicklaus et Tom Weiskopf, qui avaient tous les deux joué 63 (moins-7) au tournoi de 1980, à Baltusrol.



?C'est toujours plaisant de faire partie de l'histoire du golf, a expliqué Fowler. Mais je préfèrerais me rappeler de quelque chose qui pourrait être réalisé dimanche.?



Day et McIlroy, pour ne nommer qu'eux, pourraient ne pas se rendre aussi loin.



Des 10 joueurs composant le top mondial, seuls Sergio Garcia (70) et Fowler ont joué sous la normale.



Casey a débuté la journée avec un aigle et un oiselet et l'a terminée en inscrivant deux oiselets lors des quatre derniers trous pour une carte de 66.



?Je tentais simplement de connaître une ronde aussi bonne que la moitié de celle de Rickie, a confié Casey, qui a débuté le tournoi en après-midi. Il y a eu de bons pointages ce matin. Je suis heureux que la marque soit restée favorable. J'ai pu capitaliser sur l'opportunité.?



Phil Mickelson s'est retiré de l'Omnium des États-Unis un peu moins d'une heure après le lever du soleil, après avoir réalisé qu'il n'aurait pas le temps d'assister à la collation des grades de sa fille en Californie et d'être de retour à temps au Wisconsin pour son départ jeudi après-midi.



C'est la première fois que Mickelson rate l'Omnium des États-Unis depuis qu'il a échoué dans sa tentative de se qualifier en 1993. Le Mexicain Roberto Diaz, qui était le premier réserviste en lice, l'a remplacé.



Chez les Canadiens, Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 68 pour s'emparer du septième rang. Corey Conners, de Listowel, en Ontario, a bouclé sa ronde en 76 coups pour aboutir au 114e rang.