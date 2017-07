Troisième gain de suite des Blue Jays

TORONTO - Justin Smoak a créé l'égalité en frappant un circuit de deux points en fin de neuvième manche et Kendrys Morales a cogné une longue balle dès le tir suivant pour aider les Blue Jays de Toronto à venir de l'arrière et vaincre les Athletics d'Oakland 3-2, mercredi soir.

Josh Donaldson a amorcé la remontée en soutirant un but sur balles au stoppeur Santiago Casilla (2-5). Casilla a ensuite accordé deux circuits, gâchant du même coup un bon départ de la recrue Paul Blackburn.



Les Blue Jays (47-54) ont frappé des circuits consécutifs pour une sixième fois cette saison. Ils ont remporté un troisième match de suite et ils auront l'occasion de balayer cette série de quatre rencontres demain après-midi.



Marco Estrada n'a pas réussi à remporter une victoire à un dixième départ de suite. Il a lancé pendant cinq manches pour une première fois depuis le 24 juin, allouant deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles.



Estrada avait perdu ses cinq dernières décisions pour une première fois depuis 2012. Il n'a jamais perdu six décisions de suite.



Marcus Semien a claqué un circuit pour les Athletics (44-57).



Blackburn, à seulement son cinquième départ dans les ligues majeures, a concédé deux coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches au monticule. Il a effectué 98 lancers.



Les Blue Jays ont dû attendre jusqu'en sixième manche avant d'obtenir un deuxième coup sûr contre Blackburn, un double de Donaldson.



Estrada semblait dans le pétrin en début de partie, quand il a donné deux buts sur balles de suite et un simple pour remplir les sentiers en première manche. Il a toutefois forcé Ryon Healy à frapper une chandelle.



Le match a changé pour Estrada lors de la cinquième manche.

Il a donné un but sur balles à Matt Joyce et Semien a frappé un circuit de deux points pour procurer une avance de 2-0 aux Athletics.

Il a permis au frappeur suivant de se rendre sur les sentiers avant de mettre fin à sa soirée de travail en réussissant un retrait au bâton.