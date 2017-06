Trois Québécois sélectionnés au repêchage du baseball majeur

TORONTO - Un total de 20 Canadiens, dont trois Québécois, ont été sélectionnés lors du repêchage des Ligues majeures de baseball, dont 16 lors de la troisième journée de l'encan, mercredi.

Ce chiffre est en baisse par rapport aux 25 joueurs repêchés en 2016. Le record est de 48, en 2002.



Le premier Canadien sélectionné a été le lanceur droitier Landon Leach, de Pickering, en Ontario. Il a été choisi en deuxième ronde, au 37e rang, par les Twins du Minnesota.



Les trois Québécois qui ont trouvé preneur sont le voltigeur montréalais Jonathan Lacroix, en 12e ronde (361e au total) par les Astros de Houston, le voltigeur trifluvien Raphaël Gladu, en 16e ronde (487e au total) par les Mets de New York, et le deuxième-but québécois Édouard Julien, en 37e ronde (1103e au total) par les Phillies de Philadelphie.



Les Twins, les Orioles de Baltimore, les Blue Jays de Toronto et les Tigers de Detroit ont pigé au Canada deux fois chacun.



Les Canadiens sont admissibles au repêchage depuis 1991.



Les Canadiens sélectionnés au repêchage des Ligues majeures de baseball en 2017:



Landon Leach (Pickering, Ont.), lanceur droitier — Twins, deuxième ronde (37e au total); Adam Hall (London, Ont.), arrêt-court — Orioles, deuxième ronde (60e au total); Zach Pop (Brampton, Ont.), lanceur droitier — Dodgers, septième ronde (220e au total); Daniel Procopio (Toronto), lanceur droitier — Angels, 10e ronde (295e au total); Jonathan Lacroix (Montréal), voltigeur — Astros, 12e ronde (361e au total); Eric Senior (Toronto), voltigeur — Nationals, 13e ronde (403e au total); Clayton Keyes (Calgary), voltigeur — Diamondbacks, 15e ronde (442e au total); Jared Young (Prince George, C.-B.), deuxième-but — Cubs, 15e ronde (465e au total); Cade Smith (Abbotsford, C.-B.), lanceur droitier — Twins, 16e ronde (466e au total); Raphaël Gladu (Trois-Rivières), voltigeur — Mets, 16e ronde (487e au total); Tanner Kirwer (Sherwood Park, Alb.), voltigeur — Blue Jays, 20e ronde (609e au total); J.D. Osborne (Whitby, Ont.), receveur — Marlins, 22e ronde (659e au total); Louis Boyd (North Vancouver, C.-B.), arrêt-court — Mariners, 24e ronde (723e au total); Jason Willow (Victoria), arrêt-court — Orioles, 24e ronde (728e au total); Cooper Davis (Mississauga, Ont.), voltigeur — Blue Jays, 25e ronde (759e au total); Kyle Thomas (Mississauga, Ont.), lanceur droitier — Tigers, 30e ronde (905e au total); Dondrae Bremner (Toronto), deuxième-but — Reds, 31e ronde (917e au total); Jake Lumley (Windsor, Ont.), deuxième-but — Athletics, 33e ronde (981e au total); Édouard Julien (Québec), deuxième-but — Phillies, 37e ronde (1103e au total); Rhys Cratty (Langley, C.-B.), deuxième-but — Tigers, 40e ronde (1205e au total).