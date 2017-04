Trois joueurs de l'Impact bientôt avec le Canada?

Mark Bloom et Ballou Jean-Yves Tabla (La Presse Canadienne)

Mark Bloom et Ballou Jean-Yves Tabla (La Presse Canadienne)

(98,5 Sports) - Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine de soccer du Canada, Octavio Zambrano, a bien aimé son passage à Montréal la semaine dernière et s'est dit enchanté par les performances des Canadiens de l'Impact en ce début de saison.

Un texte de Jeremy Filosa

En entrevue à l’émission IMFC - 98,5, Zambrano a expliqué qu’il avait rencontré l’entraîneur Mauro Biello, ainsi qu’Adam Braz, Nick DeSantis et Joey Saputo pour établir de bons contacts avec le club montréalais.

Après avoir longuement jasé avec le jeune Ballou Jean-Yves Tabla, Zambrano est convaincu que la jeune sensation de l’Impact choisira de porter l’uniforme canadien sur la scène internationale plutôt que celui de la Côte d’Ivoire.

«Je ne veux pas lui mettre de pression additionnelle, mais je lui ai expliqué qu’on veut se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar (2022) et qu’il aurait déjà la chance d’y participer. Rien n’est garanti que les Ivoiriens en feront de même. Je crois que notre intérêt pour lui est plus élevé. En fin de compte, je crois qu’il choisira le Canada.»

Mais Ballou est aussi conseillé par sa famille, et il semble assez clair que ces derniers préfèreraient le voir dans l’uniforme de la Côte d’Ivoire.

«J’ai lancé une invitation à son père dans le but de lui parler et de lui faire valoir mon point, mais pour l’instant, je n’ai pas eu de réponse.»

Tabla a été officiellement invité par le Canada à jouer le prochain match de l’équipe nationale le 13 juin prochain au Stade Saputo face à Curaçao. Le jeune homme de 18 ans a indiqué aux médias qu’il avait l’intention de prendre une décision en ce sens d’ici les prochaines semaines.

Patrice Bernier invité à la Gold Cup

Zambrano avait beaucoup entendu parler de Patrice Bernier, mais après s'être entretenu avec lui, son estime envers le vétéran québécois a encore plus augmenté. Souvent ignoré par le Canada dans les dernières années, il semble que Patrice Bernier retrouvera sa place avec l’équipe nationale sous peu.

«On parle d’un des meilleurs passeurs de la MLS, il a aussi préparé un beau jeu qui a mené à un penalty lors du match contre Atlanta quand j’étais là. On m’a parlé de ses qualités de leadership et après l’avoir rencontré, j’ai encore plus de respect pour lui.

«Je pense que Patrice pourra largement contribuer avec l’équipe nationale après sa carrière. Mais entre temps, je pense qu’il a encore une bonne dernière Gold Cup en lui et c’est la raison pour laquelle je l’ai invité pour le tournoi de cet été.»

La Gold Cup se déroulera du 7 au 26 juillet.

Jackson saute sur sa chance

Anthony Jackson-Hamel est le joueur le plus «hot» de l’Impact. Il a marqué trois buts dans ses 37 dernières minutes de jeu. Il a mené l'Impact à un gain face à Atlanta devant les yeux de Zambrano et a aussi marqué deux buts à Philadelphie pour aller chercher un point sur la route.

«Depuis que je l’ai rencontré, il remplit le filet, explique Zambrano. Quand un jeune saute sur ce genre de chance, il faut le récompenser.»

Il ne serait pas impossible qu’il soit lui aussi avec l’équipe nationale canadienne à Montréal le 13 juin prochain.

«Si quelqu’un m’avait dit en début de saison que Jackson serait au sommet de la colonne des marqueurs pour nous à ce stade-ci de la saison, j’aurais dit que c’est difficile», a reconnu son capitaine, Patrice Bernier, mardi matin.

«On savait tous que le potentiel était là, mais là de le voir contribuer de cette façon, c’est assez impressionnant.»

Pour sa part, Biello a dit avoir aimé ce qu’il avait vu du jeune attaquant québécois durant les derniers entraînements pour lui donner sa chance.

Rappelons qu’en début de saison, il avait été laissé de côté aux profits d’autres jeunes comme Nick DePuy et Michael Salazar.

Il serait par contre surprenant de le voir bientôt dans un rôle de partant puisque Biello aime bien l’avantage qu’il donne à l’Impact lorsqu’il arrive du banc avec son énergie et sa rapidité.

Récemment, des rumeurs ont circulé à l’effet que Jackson pourrait quitter l’Impact. Selon Biello, il n’y avait rien de concret là-dedans. Probablement seulement des histoires inventées par des agents.

Ceci dit, le principal intéressé semble avoir été fouetté par ces propos, lui qui a marqué trois buts depuis.

«Je sais que je ne marquerai pas un but toutes les dix minutes comme c’est le cas présentement, mais je vais le prendre pendant que ça passe. Je vis possiblement les plus beaux moments de ma jeune carrière présentement, mais je vous en promets encore plus pour l’avenir.»