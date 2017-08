Trois circuits pour Goldschmidt dans une victoire de 10-8 des D'Backs

CHICAGO — Paul Goldschmidt a claqué trois circuits dont celui déterminant en neuvième, jeudi, permettant aux Diamondbacks de l'Arizona de l'emporter 10-8 aux dépens des Cubs de Chicago. Goldschmidt a envoyé l'offrande de Wade Davis (2-1) dans les estrades populaires au-delà du champ centre droit.



J.D. Martinez a enchaîné avec une longue balle lui aussi, sa sixième en 12 matches avec son nouveau club.



Goldschmidt en est à 25 coups de canon cette saison. Il a égalé un sommet personnel avec six points produits.



Brandon Drury a aussi cogné une longue balle pour l'Arizona, qui s'oriente vers San Francisco pour trois matches contre les Giants, à compter de vendredi.



Le gain est allé au releveur Jake Barrett (1-0), tandis que Fernando Rodney a mérité un 24e sauvetage.



Willson Contreras des Cubs a claqué un circuit en solo, une longue balle de trois points et un simple de deux points.



Les Cubs perdaient un deuxième match de suite pour la première fois depuis la pause du match des étoiles.



Cardinals 1 Brewers 2



Keon Broxton a brisé l'égalité en produisant un point et en a préservé un autre en effectuant un attrapé spectaculaire, Matt Garza a été efficace sur le monticule à son retour au jeu après avoir soigné une blessure et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cardinals de St. Louis, 2-1.



Broxton, qui a privé Jose Martinez d'un circuit en deuxième manche lorsqu'il a allongé le bras au-dessus de la clôture du champ centre, a procuré les devants 2-1 aux Brewers en frappant un simple en cinquième aux dépens du releveur Brett Cecil (1-4).



Garza (5-5), qui effectuait son premier départ depuis le 21 juillet en raison d'une élongation à la jambe droite, a accordé un point mérité et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Il a ainsi permis aux Brewers, deuxièmes dans la section centrale de la Nationale, d'enlever une première série à domicile contre les Cards depuis juillet 2012.



Kolten Wong aurait pu créer l'égalité avec une longue balle au champ centre-droit, mais sa claque a ricoché contre la clôture en huitième manche. Il a terminé sa course au deuxième coussin, puisque Anthony Swarzak a retiré Tommy Pham sur un faible roulant et Matt Carpenter sur un ballon de routine.



Mets 4 Rockies 5



Nolan Arenado a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en neuvième, permettant aux Rockies du Colorado de gagner 5-4 face aux Mets de New York.



Hansel Robles a atteint Jonathan Lucroy, puis Pat Valaika a déposé un amorti sacrifice pour l'envoyer au deuxième but. Charlie Blackmon a reçu un but sur balles intentionnel, puis DJ LeMahieu en a reçu un classique. Peu après, le compte était complet quand Robles (6-3) a raté la cible à nouveau contre le meneur du baseball pour les points produits, avec 96.



Greg Holland (2-1) avait lancé en début de neuvième.



Blackmon et Mark Reynolds ont frappé des circuits en solo pour les Rockies, qui vont terminer un séjour à domicile en recevant les Phillies de Philadelphie, de vendredi à dimanche.



Yoenis Cespedes a cogné une longue balle en solo pour les Mets, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.



Reds 0 Pirates 6



Starling Marte a cogné trois coups sûrs et a marqué trois points, aidant les Pirates de Pittsburgh à dominer 6-0 face aux Reds de Cincinnati.



David Freese a lui aussi fourni trois coups sûrs. Il a produit deux points, tout comme Andrew McCutchen.



John Jaso a obtenu un simple comme frappeur suppléant en septième, mettant fin à une disette de 0 en 34.



Chad Kuhl (4-7) a espacé quatre coups sûrs en sept manches, disposant de six frappeurs au bâton.



Sal Romano (2-3) a permis quatre points et huit coups sûrs en six manches.