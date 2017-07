Triomphe historique de Federer à Wimbldon (vidéo)

(98,5 Sports) - Dix-neuf titres en grand chelem de tennis chez les messieurs. Du jamais vu. Huit titres en simple masculin à Wimbledon. Du jamais vu. Et tout cela, à 35 ans. Du jamais vu dans l'ère moderne.

Le triomphe du Suisse Roger Federer en trois manches de 6-3, 6-1 et 6-4 face au Croate Marin Cilic, dimanche, sur le gazon du All England Club est historique à plus d'un égard.



Federer a été sacré au terme de deux semaines de jeu durant lesquelles il n'a pas cédé une seule manche. Le Suédois Björn Borg avait réussi l'exploit en 1976.



Après un duel qui s'est avéré davantage un couronnement qu'un affrontement, que Federer a conclu avec son huitième as de la journée, l'increvable suisse a levé les deux bras au ciel. Une minute plus tard, assis près de la chaise de l'arbitre en chef, il a essuyé des larmes qui coulaient de ses yeux. Et c'est là qu'il a réalisé que cette attente de cinq ans était enfin terminée. Son dernier sacre à Londres remontait à 2012.



« Wimbledon a toujours été mon tournoi préféré et le sera toujours. Mes idoles ont marché et joué sur les courts, ici. À cause d'eux, je pense être devenu un meilleur joueur, aussi », a déclaré Federer.



« D'écrire une page d'histoire ici à Wimbledon a beaucoup d'importance, pour toutes ces raisons. C'est aussi simple que cela .»

2003 ?

2004 ?

2005 ?

2006 ?

2007 ?

2009 ?

2012 ?

2017 ?



The moment @rogerfederer won #Wimbledon title No.8 pic.twitter.com/rMzNNA6M0K — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017

Dans les faits, l'issue du match n'a fait de doute que pendant environ 20 minutes, le temps que Federer a pris pour prendre l'avance pour la première fois du match. Cilic n'a jamais réussi à retrouver les intimidants services et les compactes volées qui l'avaient conduit vers sa seule conquête d'un tournoi majeur, aux Internationaux des États-Unis de 2014. En cours de route, le Croate avait d'ailleurs corrigé Federer en trois manches, en demi-finale.



Cette fois-ci, Federer ne lui en a pas donné la chance et il a mis fin à sa disette sur la prestigieuse pelouse de Londres, une période marquée par deux défaites en finale face au Serbe Novak Djokovic, en 2014 et en 2015.



Avec ce huitième titre en carrière à Wimbledon, Federer s'est détaché de l'Américain Pete Sampras et du Britannique William Renshaw. Sampras a mérité six de ses titres entre 1993 et 1999 et son septième, en 2000. Renshaw a récolté les siens durant les années 1880, à une époque où le champion de l'année précédente n'avait besoin que de jouer un seul match pour défendre son titre.