Transaction nécessaire chez les Canadiens : quel est le besoin au juste?

(98,5 Sports) - Dans un éditorial au réseau TSN, vendredi soir, le journaliste Pierre LeBrun a affirmé que le directeur général Marc Bergevin n'avait pour ainsi dire pas le choix de faire une transaction dans les prochains jours s'il veut espérer voir son équipe participer aux séries éliminatoires. De plus en plus d'observateurs s'accordent pour dire que le Tricolore a besoin d'un nouveau joueur. Cela dit, de quoi a vraiment besoin l'équipe? Notre analyste Dany Dubé a tenté de répondre à la question.

D’après notre chroniqueur Mario Tremblay, le directeur général des Canadiens doit absolument effectuer une transaction afin de remettre son équipe sur les rails.

Dans un éditorial diffusé par TSN, vendredi, on a aussi dit que le directeur général des Canadiens doit procéder à une transaction. En fait, Pierre LeBrun a indiqué que la nécessité de transiger chez les Canadiens était pratiquement incontournable. «Le besoin est de 9,5 sur 10», a-t-il lancé en riant, avant de spécifier que Bergevin devait trouver un moyen de remettre son équipe sur le droit chemin.

«En ayant jugé l’an dernier que le moment était venu pour les Canadiens d’aller loin en séries avec Shea Weber et Carey Price, la direction ne peut pas s’arrêter maintenant, a affirmé LeBrun. Alors, allez, ça prend une transaction.»

Ainsi, l’arrivée d’un nouvel entraîneur ne suffit pas selon lui.

Un défenseur?

De l'avis de Dany Dubé, une transaction est possiblement nécessaire. «Je respecte beaucoup TSN. C’est vrai ce qu’ils [les membres de la section hockey] disent : il doit y avoir des aménagements de faits chez les Canadiens. Mais je n’aime pas dire qu’il faut bouger... Bouger pour faire quoi? Les Canadiens ont besoin de quoi?»

«Je pense que la relance à la défensive n'est pas efficace en ce moment. Ça prend un meilleur passeur avec Shea Weber. Avec Petry, l'équipe a besoin d'un défenseur sobre; qui va rester derrière; qui est meilleur défensivement; qui va lui permettre d’aller en avant.»

«Pour la troisième paire, il y a plusieurs options, a-t-il ajouté. Je pense en tout cas qu’elle doit jouer davantage en désavantage numérique, pour enlever un peu de charge de travail sur les deux premières paires. Marc Bergevin est un ancien défenseur de la LNH. Quand il a été embauché par les Canadiens de Montréal, il a dit qu’on n’était jamais assez bon en défensive…»

Visiblement, Dany Dubé croit qu’une amélioration notable de l’équipe passerait d’abord par l’arrivée d’un bon défenseur.

Regagner la confiance

Outre une éventuelle transaction, il est nécessaire de régler d’autres problèmes internes chez le Tricolore, d’après Dany Dubé.

Aux dires de celui-ci, les joueurs du Tricolore ne prennent plus d'initiative. Ils ont perdu confiance en leurs moyens. Qui plus est, ils ne jouent pas à la hauteur de leur talent.

Le capitaine de l'équipe Max Pacioretty a d'ailleurs soulevé le problème quand il a dit que ses coéquipiers ne donnaient pas leur plein rendement, jeudi soir, durant un commentaire d'après-match. «On fait semblant qu'on travaille fort», a-t-il dit plus précisément.

Claude Julien aussi a mentionné que l'équipe manquait de stabilité: «Il y a certainement un manque de confiance. C'est important de retrouver notre confiance et la meilleure façon de le faire, c'est de simplifier notre jeu un peu; diriger plus de rondelles vers le filet et se salir le nez un peu plus.»

D'après Dany Dubé, l'entraîneur-chef doit «réconforter les joueurs et encourager les bonnes initiatives. Il ne doit pas miser sur le résultat. Il doit miser sur les comportements positifs et la bonne attitude.»

Bref, les joueurs des Canadiens doivent retrouver confiance en eux.