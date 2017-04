Tournoi des Maîtres: un excellent départ pour Brendan Steele

AUGUSTA, Ga. - Brendan Steele a connu un départ torride à Augusta, dimanche. On ne l'ajoute pas au groupe de tête, mais il devrait au moins être plus satisfait de son tournoi des Maîtres.

Le Californien de 34 ans a signé des oiselets à ses trois premiers trous, puis il a réédité au septième trou.



Il affiche deux coups au-delà de la normale, à huit coups des comeneurs Justin Rose et Sergio Garcia.



L'Américain Rickie Fowler est leur plus proche poursuivant, à moins cinq.



Rose et Garcia, des amis et des coéquipiers en coupe Ryder, vont se présenter au tertre de départ à 14h45.



L'Anglais Rose est en quête d'un deuxième titre majeur. Quant à l'Espagnol Garcia, il aimerait bien remporter un premier grand tournoi.