Tournoi des Maîtres: Rose en avant par un coup devant Garcia

AUGUSTA - Justin Rose détient un coup d'avance avec deux trous à jouer au Tournoi des Maîtres, mais Sergio Garcia n'a pas dit son dernier mot.

Rose a repris les devants avec un oiselet au 16e trou, quand Garcia a raté un roulé encore plus court pour une normale.

Garcia avait créé l'égalité à moin-9 avec un aigle au 15e trou. Rose s'était contenté d'un birdie.

Toujours en quête d'un premier titre majeur, Garcia a permis à Rose de se forger une avance de deux coups en tête à moins-8 en commettant des bogueys aux 10e et 11e trous.



L'Espagnol de 37 ans a ensuite joué de chance au 13e trou, quand son coup de départ s'est retrouvé dans les plantes à la gauche de l'allée. Il a dû accepter une pénalité d'un coup puisqu'il ne pouvait pas accéder à sa balle, mais il a tout de même trouvé le moyen d'inscrire la normale.



Garcia a ensuite réussi un oiselet au 14e trou pour revenir à un seul coup de son rival.



Rose a triomphé à l'Omnium des États-Unis, en 2013, et aux Jeux olympiques de Rio, l'été dernier.



Pendant ce temps, Matt Kuchar a laissé sa marque sur la ronde finale en réussissant un trou d'un coup au 16e trou. Cet exploit lui a permis de passer à moins-5 après une ronde de 67 (moins-5).



Thomas Pieters, Charl Schwartzel et Rickie Fowler étaient aussi à moins-5, espérant voir Rose et Garcia s'effondrer en fin de ronde.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a connu sa meilleure ronde de la semaine en bouclant le parcours en 70 coups pour aboutir à égalité au 36e rang à plus-6.



De son côté, Ernie Els a cheminé vers un pénible 78, lui qui en était peut-être à sa dernière présence à l'événement.



Le Sud-Africain a commis quatre bogueys et deux doubles bogueys, atteignant les 20 coups au-dessus de la normale.



C'était la dernière année où il était inscrit automatiquement au tournoi. Et vu son âge et ses récentes performances, il sait que ce sera difficile d'y mériter sa place à nouveau.



?C'est très probable que ce soit le dernier, a reconnu Els avant le tournoi. On verra bien. Si je reviens, super. Sinon, j'aurai vécu de belles choses.?



Els a joué 23 fois à Augusta. Le golfeur de 47 ans a fini deuxième en deux occasions, mais il a raté la qualification pour les rondes du week-end cinq fois depuis 10 ans.