Tour de ski: Alex Harvey est 3e après deux épreuves, à une minute de la tête

VAL MUSTAIR, Suisse — Le fondeur québécois Alex Harvey a pris le huitième rang du 10 km classique en départ groupé, la deuxième étape du Tour de ski présentée dimanche à Val Müstair, en Suisse. Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a enregistré un temps de 24 minutes et 57 secondes, à seulement sept secondes de l'éventuel vainqueur, le Russe Sergey Ustiugov.



Au classement général, Harvey occupe maintenant le troisième rang, à 59,6 secondes d'Ustiugov.



≪C'était une bonne journée. Je suis satisfait du résultat et de la façon dont j'ai skié, a déclaré Harvey. Les skis étaient bons et j'ai monté de quelques places durant les descentes aujourd'hui.≫



L'épreuve, constituée de quatre boucles sur le parcours de 2,5 km, n'a cependant pas été de tout repos.



≪Le parcours était assez dangereux. La neige était super rapide avec des virages serrés. Le premier objectif était de rester près de la tête et loin des ennuis. Le deuxième objectif était de rester avec les meneurs. J'ai accompli les deux aujourd'hui, donc ça va bien jusqu'ici≫, a mentionné Harvey.



Les Norvégiens Martin Johnsrud Sunsdby et Didrik Tonseth ont pris respectivement les deuxième et troisième places.



Le Canadien Devon Kershaw a dû se contenter de la 27e position. Son compatriote Graeme Killick, de Fort McMurray, en Alberta, s'est hissé en 33e place, tandis que Len Valjas, de Toronto, a complété le contingent canadien au 38e rang.



Après le premier de deux jours de repos lundi, le Tour de ski se rendra à Oberstdorf, en Allemagne, pour les deux prochaines étapes, un skiathlon et une poursuite de 15 km de technique libre.



≪Le skiathlon est ma course préférée, a souligné Harvey. Il y a beaucoup de sprints intermédiaires, alors je vais essayer de jouer pour ces bonifications et tenir ma position.≫



La 11e édition du Tour de ski s'achèvera à Val di Fiemme, en Italie, le 8 janvier.