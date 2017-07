Étoiles de la MLS: #BringPatToChicago

(98,5 Sports) - Les amateurs de soccer nord-américain ont boudé les joueurs de l'Impact, malgré une campagne en faveur du capitaine montréalais Patrice Bernier.

Aucun représentant de l'équipe montréalaise n'a été choisi lors du scrutin des partisans en vue du match des étoiles de la MLS, qui sera présenté le 2 août au Soldier Field de Chicago.

Les collègues de TVA Sports, mené par le descripteur des matchs Fréderic Lord, avaient lancé une campagne auprès des partisans de l’équipe pour élire Bernier au sein du Onze partant des étoiles de la MLS.

«Ce sont les gros noms qui sont ressortis, il y a deux tendances, a expliqué Lord. Les gros noms et les joueurs américains. On est un peu chauvin aux États-Unis alors on a voté pour des joueurs qui ont beaucoup d’années de service dans l’équipe nationale.»

Le reste de la formation de 24 joueurs sera annoncé à la mi-juillet et englobera le «Fan XI», deux choix du commissaire Don Garber et onze joueurs que sélectionnera Veljko Paulovic, l'entraîneur-chef du Fire de Chicago.

«Le commissaire a deux laissez-passer pour des joueurs qui ont marqué la MLS ou qui marquent encore la MLS, a-t-il précisé. On fait le pari que peut-être Don Garber pourra donner un laissez-passer à Patrice Bernier.»

Celui que plusieurs considèrent comme le meilleur joueur de la MLS, l'attaquant Sebastian Giovinco du Toronto FC, est parmi les onze élus. L'Italien a inscrit neuf buts et récolté quatre mentions d'aide depuis le début de la campagne.

Frédéric Lord invite les partisans de l’Impact à envoyer via Twitter au commissaire Garber, #BringPatToChicago

«Il faut essayer de le convaincre que Pat Bernier fait une différence ici avec l’Impact de Montréal, insiste Lord.»

Son coéquipier Michael Bradley, un milieu de terrain, a lui aussi été choisi.

L'international allemand Bastian Schweinsteiger, porte-couleurs du Fire de Chicago, est du nombre. À sa première saison en Amérique du Nord, le milieu a inscrit deux buts et réalisé cinq passes décisives. Il sera accompagné par son collègue Nemanja Nikolic. L'attaquant a inscrit 16 buts, ce qui lui confère le premier rang de la MLS à ce chapitre.

Cette année, les meilleurs joueurs de la MLS affronteront le Real Madrid.

Les joueurs choisis par le public



Le milieu de terrain Michael Bradley (Toronto FC)

Le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger (Fire de Chicago)

Le milieu de terrain Miguel Almiron (United d'Atlanta)

Le milieu de terrain Kaka (Orlando City SC)

L'attaquant Nemanja Nikolic (Fire de Chicago)

L'attaquant David Villa (New York City FC)

Le défenseur Greg Garza (United d'Atlanta)

Le défenseur Graham Zusi (Sporting KC)

Le défenseur DaMarcus Beasley (Dynamo de Houston)

Le gardien Tim Howard (Rapids du Colorado)

Avec Associated Press