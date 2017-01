Tiger Woods ne se qualifie pas pour les rondes 3 et 4 à Torrey Pines

SAN DIEGO ? Le retour de Tiger Woods sur le circuit de la PGA après 17 mois d'absence aura finalement duré seulement deux jours.

Woods n'a jamais trouvé son rythme après avoir amorcé sa ronde avec un oiselet, vendredi, et il a été exclu des rondes du week-end à l'Omnium Farmers Insurance. Il s'est contenté d'un 72, la normale sur le parcours Nord, et il n'a pas respecté le seuil de qualification pour une première fois en carrière à Torrey Pines.



Woods était de retour à la compétition après la plus longue absence de sa carrière, lui qui a dû subir deux opérations au dos. Son dernier tournoi de la PGA remontait à août 2015.



C'est la troisième fois de suite qu'il est incapable de jouer les 72 trous sur le parcours où il a signé huit victoires. Il avait été retranché après 54 trous en 2014 et avait dû déclarer forfait après 11 trous en raison de douleur au dos en 2015.