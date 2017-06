Testé positif, Jair Jurrjens est suspendu 80 matchs

NEW YORK - Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Jair Jurrjens, un vétéran ayant disputé huit saisons dans les Majeures, a été suspendu pour une durée de 80 matchs, selon le programme relatif à l'utilisation des drogues dans les ligues mineures, après avoir été testé positif à la testostérone.

Le droitier de 31 ans affiche un dossier de 4-3, avec une moyenne de points mérités de 4,76 en 10 départs et une présence en relève cette saison dans les mineures. Il n'a pas pris part à une rencontre depuis le 7 juin dernier.



Natif de Curaçao, Jurrjens a compilé une fiche de 53-38 avec une moyenne de points mérités de 3,72 pour les Tigres de Detroit (2007), les Braves d'Altanta (2008-12), les Orioles de Baltimore (2013) et les Rockies du Colorado (2014). Il a joué pour le club-école des Reds de Cincinnati en 2015, a lancé pour le Taïwan l'année suivante et était de la formation des Pays-Bas lors de la Classique mondiale de baseball, cette année.



Annoncée jeudi, la suspension de Jurrjens était la 41e cette année dans les ligues mineures. Dans les Majeures, seulement deux joueurs ont été suspendus jusqu'à présent: le voltigeur des Pirates de Pittsburgh Starling Marte et le lanceur des Phillies de Philadelphie Elniery Garcia.