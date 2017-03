Stroll termine 13e et 16 aux essais en vue du GP d'Australie

MELBOURNE, Australie - Le pilote québécois Lance Stroll a pris les 13e et 16e places des séances d'essais en prévision du Grand Prix de Formule Un d'Australie, vendredi.

Stroll a été le premier à enregistrer un chrono sur le circuit urbain d'Albert Park, à Melbourne, lors de la première séance. La recrue de 18 ans a signé un temps d'une minute 33,380 secondes pour lancer la nouvelle saison de F1.



Il a finalement complété 29 tours à bord de sa voiture Williams et a terminé avec un chrono de 1:26,734 au tableau de la première séance. En deuxième séance, il a glissé en 16e position, près de trois secondes derrière le meneur.



Hamilton le plus rapide

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a été le plus papide lors des deux séances. Dans la première, il s'est imposé avec un tour en 1:24,220, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas a suivi en 1:24,803. Ils ont été les deux seuls pilotes à prendre la piste avec des gommes ultra-tendres.



Les deux Mercedes ont été suivies des Red Bulls de Daniel Ricciardo, à 0,666 de la tête, et de Max Verstappen, à 1,026. Les pilotes de Ferrari Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel ont suivi respectivement en cinquième et sixième positions.



Le meilleur temps signé par Hamilton en première séance a été plus de cinq secondes plus rapide que celui qu'il avait enregistré lors de la première séance l'an dernier. Hamilton avait alors dominé ses rivaux avec un chrono de 1:29,725.



Les dirigeants de la F1 ont modifié certains règlements pour permettre aux voitures d'être encore plus rapides cette saison. On en a eu la preuve vendredi puisque même le pilote le plus lent, Stoffel Vandoorne, de McLaren, a battu la marque de Hamilton l'an dernier avec un tour en 1:28,685.