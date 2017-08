Stanton claque deux circuits et les Marlins battent les Padres 8-6

MIAMI — Giancarlo Stanton a claqué deux circuits, vendredi, et a produit cinq points pour permettre aux Marlins de Miami de surmonter un déficit afin de vaincre les Padres de San Diego, 8-6. Stanton a ainsi fait accroître son nombre de circuits cette saison à 49.



C'est la première fois depuis avril que les Marlins se trouvent au-dessus de la barre de ,500.



Marcell Ozuna a cogné un circuit de trois points, son 30e, pour permettre aux Marlins de prendre les devants en septième manche.



Stanton a frappé plus d'un circuit lors d'une rencontre à neuf reprises cette saison, un sommet dans la ligue depuis la marque de Jose Bautista (9) en 2010. Son nombre de circuits est le plus élevé de la Ligue nationale depuis celui de Prince Fielder (50) en 2007 — et il reste 35 matchs à disputer aux Marlins.



Stanton est sur une lancée et s'il continue ainsi, il comptera 63 longues balles à la fin de la saison. Il a également produit 105 points depuis le début de la présente campagne, égalant son record personnel.



Les Marlins (64-63) ont surmonté une fiche de 14-27 afin d'entrer dans la course aux séries.



Cubs 1 Phillies 7



Rhys Hoskins a frappé un autre circuit, Cesar Hernandez a cogné un triple de trois points et les Phillies de Philadelphie ont défait les Cubs de Chicago 7-1.



Rappelé des mineures depuis peu, Hoskins a montré toute sa puissance en frappant un neuvième circuit cette saison, en seulement 16 parties. Selon les statistiques du Baseball majeur, aucun autre joueur de l'histoire n'a réussi à claquer ses neuf premières longues balles en carrière aussi rapidement.



Jerad Eickhoff (4-7) a alloué un point et cinq coups sûrs, retirant huit frappeurs sur des prises en cinq manches. Il a remporté ses quatre dernières décisions.



Jose Quintana (8-11) a concédé six points et neuf coups sûrs en cinq manches au monticule. Il s'agissait de sa pire sortie en huit départs avec les Cubs. Il avait été acquis des White Sox.



Kyle Schwarber a frappé un circuit en première manche pour les meneurs de la section Centrale de la Nationale, mais les Phillies ont inscrit sept points sans riposte.



Rockies 2 Braves 5



Julio Teheran a remporté un match à domicile pour une première fois en quatre mois, Matt Kemp et Kurt Suzuki ont frappé des circuits et les Braves d'Atlanta ont battu Chad Bettis et les Rockies du Colorado 5-2.



Teheran (8-11) a brisé sa séquence de neuf défaites à domicile après avoir alloué deux points et cinq coups sûrs en sept manches et un tiers de travail.



Kemp et Suzuki ont tous les deux claqué des circuits face à Bettis (0-1). Kemp a frappé une claque de deux points en première et Suzuki a amorcé la deuxième manche avec une flèche par-dessus le mur du champ gauche. Kemp a claqué trois coups sûrs.



Mark Reynolds a cogné sa 27e longue balle en septième pour les Rockies.



Bettis, qui obtenait un troisième départ depuis son retour au jeu, a alloué cinq points en cinq manches.



Arodys Vizcaino a lancé en neuvième et a récolté son huitième sauvetage.



Mets 4 Nationals 2



Jacob deGrom a retiré 10 frappeurs grâce à des prises en sept manches et deux tiers de travail et les Mets de New York ont eu le dessus 4-2 face aux Nationals de Washington.



DeGrom (14-7) a concédé un point en cinq coups sûrs. Au total, il a retiré pas moins de 201 adversaires sur des prises cette saison.



Matt Reynolds et Dominic Smith ont obtenu des points produits en huitième pour donner une avance de 3-0 aux Mets.



Adam Lind a claqué une longue balle en neuvième aux dépens d'AJ Ramos, qui a ensuite rempli les buts alors qu'il n'y avait qu'un seul retrait, sur un simple et deux buts sur balles. Ramos en ensuite retiré Howie Kendrick et Andrew Stevenson afin d'obtenir son 24e sauvetage en 26 tentatives.



En un peu plus de six manches, A.J. Cole (1-4) a accordé un point et quatre coups sûrs.



Le voltigeur des Mets Yoenis Cespedes a quitté la rencontre en première manche en raison de douleurs ressenties dans le muscle ischio-jambier du côté droit.



Pirates 5 Reds 9



La recrue Robert Stephenson a retiré 11 adversaires sur prises et Scott Schebler a produit trois points, dont un circuit et son premier triple de la saison, menant les Reds de Cincinnati vers une victoire de 9-5 devant les Pirates de Pittsburgh.



Stephenson (2-4) a muselé les Pirates à son cinquième départ et sa 19e présence au monticule, allouant deux points en cinq manches et deux tiers.



Le droitier a retiré les six premiers frappeurs auxquels il a fait face, un record chez les Reds selon la centrale d'information Elias Sports Bureau. Le record des Majeures est détenu par Jim Deshaies, des Astros de Houston (1986), et Jacob deGrom, des Mets de New York (2014). Les deux lanceurs avaient retiré les huit premiers frappeurs grâce à des prises.



Josh Bell a frappé une longue balle de trois points face à Tim Adleman en septième, l'un de ses quatre coups sûrs de la rencontre.