Sidney Crosby remercie Michel Therrien

(98,5 Sports) - Sidney Crosby a admis qu'il n'avait pas pris note du fait que son ancien entraîneur, Michel Therrien, avait atteint le plateau des 400 victoires en carrière dans la LNH, mais le numéro 87 des Penguins n'en était pas surpris.

Selon lui, c’est sa capacité de tirer le meilleur de ses joueurs qui le distingue.

« Je l’ai bien connu à Pittsburgh. C’est un gars qui aime gagner. Je dirais de Mike Sullivan (entraîneur actuel des Penguins) et lui sont capables d’aller chercher le maximum de la part de chaque joueur. »

Crosby a même tenu à remercier Therrien pour ce qu’il avait fait pour les Penguins, et pour lui-même, à l’époque où le club n’allait pas trop bien.

« Il nous a appris à arrêter de penser comme des perdants. La défaite n’était plus acceptable avec Michel. Il m’a aussi donné énormément de responsabilités tôt dans ma carrière et pour cela je le remercie. Je sais que tous ne pensent pas de la même façon, mais il a décidé de me faire confiance très jeune et aujourd’hui j’en sors grand gagnant. »

Crosby approche les 1000 points en carrière

Avec 988 points, Crosby n’est plus qu’à 12 petits points du plateau des 1000. Il en possède d’ailleurs déjà 50 - dont 27 buts - cette saison. Seul Connor McDavid le devance, avec 51.

Avec 999 points, Henrik Sedin sera probablement le prochain à faire son entrée dans ce club sélect, mais Crosby risque de devenir le 86e joueur de l’histoire à atteindre ce plateau.

« Il est incroyable, a expliqué son entraîneur, Mike Sullivan. Avec tout le talent qu’il possède, il travaille quand même très fort tous les jours pour s’améliorer. Il possède un appétit insatiable à être le meilleur et à aider son équipe à gagner. Je me considère privilégié de pouvoir l'observer travailler tous les jours. »

Les Penguins ont gagné six de leurs neuf derniers matchs. Ils enverront Matt Murray dans la mêlée ce soir, malgré la soirée laborieuse qu’il a connue face aux Capitals lundi.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports